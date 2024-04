Con Milei, el salario medio pasó de estar 20 puntos arriba de la línea de pobreza a 10 puntos abajo

Si bien desde la gestión de Javier Mile festejó el dato de la inflación de marzo que se ubicó en el 11%, las subas de los primeros meses del año se concentraron en productos de la canasta básica e impactaron de lleno enAsí lo constató el informe el informe sobre inflación y canastas básicas que realizó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav): "La dinámica inflacionaria en los últimos 4 meses ha sido empujada por productos de la canasta básica, hecho que dará", señalaron."El impacto de precios no es simétrico. Si bien en los próximos meses se esperan fuertes subas de regulados, lo cierto es que en estos primeros meses del año 2024 las subas se concentraron en productos de las canastas básicas," explicó el informe.La Undav puntualiza enalgunos de los cuales muestran incrementos mucho mayores a 130% entre diciembre y marzo. Entre los alimentos y bienes de primera necesidad que más aumentaron desde diciembre se destacan la lechuga, que subió 385,3%; los pañales descartables, que aumentaron 228,4%; la sal fina con un 197,1% de aumento; y la naranja con 195,5%. Le siguen entre los productos que más subieron se encuentran algunos críticos como la leche fresca (164,9%); el pan (161,3%); harina (153,3%); arroz (139,6%) y aceite (134%).Esta dinámica impusó una suba de los rubros de alimentos y otros bienes de primera necesidad que determinan la Canasta Básica Alimentaria (umbral a alcanzar para no ser indigente) y la Canasta Básica Total (umbral a alcanzar para no ser pobre). Hace al menos un año se observan de manera sistemática incrementos en las canastas básicas mayores a la inflación. Es decir, los rubros que componen la canasta tiran hacia arriba el nivel general de precios."A su vez, resulta interesante la comparación de las canastas con el salario, como el salario solía acompañar a la inflación (unos puntos más o unos puntos menos según el periodo, la distancia de las canastas al salario no se modificaba).", remarcan desde la Undav.De acuerdo a los cálculos de la universidad, se pasó de un salario medio que era alrededor de 20% a la línea de pobreza de un hogar de 4 integrantes a un salario medio que, en febrero fue 10%.En números,El salario medio de los trabajadores formales no llegaba a 620.000 pesos en el mes de febrero y alcanza los 687.000 pesos suponiendo un incremento de 11% en marzo. En otras palabras, un salario formal medio se encuentra 10% menor a la línea de pobreza de un hogar tipo, cuando este era 20% el año pasado.A su vez, para no ser indigente un hogar de las mismas características necesitó en el mes de marzo un ingreso total de 358.048 pesos, equivalente a 1,77 salarios mínimos. Es decir que"Con todo,," concluye la Undav.