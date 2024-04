"Es un estilo del Presidente": Bullrich le pidió a Lanata que frene la demanda contra Milei

#Declaraciones | Mientras evalúa llevar adelante una demanda por calumnias e injurias, Jorge Lanata fulminó a Javier Milei por los ataques a periodistas.



💬 "El presidente no puede seguir siendo un panelista, tiene que darse cuenta de que es presidente". pic.twitter.com/HJoHr3Gihs — Política Argentina (@Pol_Arg) April 16, 2024

La ministra de Seguridad,, le pidió a Jorge Lanata que frene la demanda por calumnias e injurias contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario tratara al periodista de “mentiroso” y "ensobrado", y justificó que ese es "el estilo franco" del jefe de Estado.“A mi me parece que son momentos en los que estamos pasando situaciones muy tensas, muy duras. Anteayer decíamos que estábamos al borde de una Tercera Guerra Mundial.”, comenzó defendiendo Bullrich a Milei en TN durante el programa de Jonathan Viale donde estaba presente también Lanata.Nos conocemos hace más de 20 años, nunca dije que Bullrich se robó tal cosa, jamás, algunas veces disintiendo”, cruzó el periodista a la ministra y cuestionó la justificación a Milei.Ante la respuesta de Lanata y sin querer tensar la situación, Bullrich lanzó el pedido: “, respecto de alguien con tanta trayectoria como vos, Jorge, más allá de las diferencias o no. Lo voy a hablar (...)”.Durante el programa Lanata detalló que ya está avanzando en la presentación de una demanda contra el Presidente para el miércoles. “”, negoció el conductor de Radio Mitre.Milei había arremetido contra el periodista luego de que este critique la participación del embajador israelí Eyal Sela en la reunión de Gabinete del domingo por la noche tras el ataque de Irán a Israel. El Presidente lo acusó de “larretista“ y le preguntó en su red social X: "¿Decir la verdad requiere sobre?”.“Alguien le tiene que poner un límite,. Está mal, el Gobierno tiene cuatro meses, imagínate dentro de un año”, apuntó Lanata y cerró: “Una cosa es una crítica y otra es un delito.”.Frente a lo que Bullrich insistió: "Voy a hacer lo que dije que iba a hacer y después se recibirá la respuesta que se reciba.". Yo tengo un juicio contra Alberto Fernández por 100 millones de pesos por las vacunas Pfizer que nunca llegaron”."Anoche tuve un pequeño cruce con Patricia Bullrich y argumento central de Patricia era 'Milei es así', es el arguento de mucha gente, 'a él le sale insultar', lo que pasa es que cuando uno supera los 4 o 5 años ya se deja de tener ese argumento", apuntó Lanata este martes en diálogo con Radio Con Vos.En ese sentido, remarcó: "y que eso conlleva una serie de actitudes y resposabilidades".porque buscamos la prueba de lo que vamos a decir", destacó en referencia a las críticas de Milei a los periodistas y señaló:"Eso no quita que nos podamos equivocar, pero e".