Cristina Kirchner reapareció en redes sociales y criticó el DNU de Milei

La expresidenta Cristina Kirchner hizo una nueva aparición en las redes sociales, pero esta vez para criticar de forma contundente el DNU 70/23 que emitió Javier Milei en los primeros días de su gestión.En el Instituto Patria, CFK recibió a la senadora Celeste Giménez Navarro (Unidad Ciudadana) y publicó en las redes sociales un fragmento de ese encuentro, que tuvo como objetivo principal dejar claro su absoluto rechazo al DNU.“Esta es una de las senadoras que votó por la derogación del Decreto”, presentó Cristina Kirchner a la legisladora de su espacio. “Ese que aumenta las prepagas, las cuotas de los colegios y te matan en el banco con todas las tasas de interés y penalidades”, enumeró la ex mandataria.El DNU derogó la ley de Alquileres y otras como la de Góndolas y Compre Nacional, entre otras. Además dejó sin efecto la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. También modificó el marco regulatorio de la medicina prepaga -eliminando las restricciones de precios- y las obras sociales.Luego de unos meses de silencio y casi nula exposición pública, Cristina Kirchner comenzó a levantar el perfil, principalmente con breves videos en su cuenta de Tik Tok.La expresidenta también había posteado un video con una dura definición sobre el gobierno de Milei. “Horrible es poco”, resumió durante un encuentro con la actriz Rita Cortese.En la misma reunión hizo una mención a las polémicas declaraciones de Bertie Benegas Lynch, que se manifestó en contra de la escuela pública. “Libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”, había dicho días antes el diputado libertario.Aunque no mencionó al legislador de LLA, Cristina Kirchner hizo referencia “al de doble apellido” y sentenció que los libertarios “añoran la Argentina del Siglo XIX, la Argentina del Centenario”.