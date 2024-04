Kicillof irá a la marcha por la universidad pública: "No nos vamos a callar porque está en juego el derecho de los pibes"

Convocamos a la gran marcha educativa en defensa de las Universidades públicas. pic.twitter.com/F5XP6ZD9sj — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) April 16, 2024

En medio de la emergencia presupuestaria de las universidades públicas nacionales , el gobernador de la provincia de Buenos Aires,, criticó el recorte que impuso el Gobierno nacional y confirmó su presencia en la movilización universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina (FUA) para el próximo 23 de abril.”, remarcó Kicillof durante un encuentro que encabezó junto a rectores rectores y rectoras de las universidades públicas que tienen sede en la provincia de Buenos Aires y referentes del sistema científico nacional y provincial en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata.En ese sentido, respondió al discurso del Gobierno nacional: “, sino de tener la posibilidad de soñar con un país más justo: no nos vamos a callar porque está en juego el derecho de los pibes y las pibas de poder ir a la universidad y tener un futuro mejor”.Y aseguró que durante su primera gestión trabajó "para alcanzar una mejor articulación con el sistema científico y universitario", al considerarlo "fundamental para el desarrollo de la provincia” y explicó que ahora está en "una etapa absolutamente" distinta debido a las políticas de un“En la provincia de Buenos Airesy los derechos que nos permitan alcanzar una Argentina con más justicia social”, insistió.En ese contexto, el gobernador destacó diferentes políticas provinciales como la implementación y la expansión del boleto estudiantil; la puesta en marcha de proyectos de integración entre industria, producción y universidades; la actividad científica promovida por la Comisión de Investigaciones Científicas; el programa Puentes para llevar educación superior al interior bonaerense; y el acompañamiento a los proyectos de creación de nuevas universidades.en todo lo que sirva para contrarrestar este ataque contra la educación y la ciencia”, dijo y confirmó que estarán presentes en la marcha del 23 de abril. "Somos una provincia universitaria, científica y tecnológica”, dijo al concluir.El partido y el bloque en Diputados de la UCR se movilizarán el 23, desde el Congreso a Plaza de Mayo, en un reclamo masivo contra Javier Milei que también tendrá la presencia de la CGT con la intención de presionar al Poder Ejecutivo para que garantice los recursos. "Coherentes con con nuestra histórica adhesión al reformismo como concepción del sistema universitario,", informó el partido a través de un comunicado."Este recorte inedito del presupuesto llevado adelante por el presidente Javier Milei es acompañado de una campaña que busca generar un daño irreversible a las universidades públicas", alertaron y remarcaron: "En el Congreso, la UCR presentó un proyecto de ley para garantizar el financiamiento la educación universitaria, una iniciativa con la firma de Danya Tavela que aunó a los legisladores pero que no conmovió al oficialismo porque, según lanzó una fuente parlamentaria, tendrán que analizar “con quienes construimos mayoría para sancionarlo”. Por lo que el impulso no llegará del gobierno.