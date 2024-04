Milei fue destacado por la revista Time pero con una advertencia

El presidente Javier Milei fue elegido por la revista Time como una de “Las 100 personas más influyentes del mundo”, dentro de la categoría “líderes”. En la reseña destacaron su “victoria aplastante” en las elecciones, sus advertencias sobre la campaña de “terapia de shock” y sus “cientos de medidas de austeridad”.“Si bien es demasiado pronto para decir si las medidas del nuevo Presidente tendrán éxito, está claro que ha tenido razón en una cosa: con Milei en el cargo, no habrá vuelta atrás para Argentina”, menciona la reseña escrita por la periodista Vera Bergengruen, donde sostiene que Milei se transformó “en un ícono mundial para la derecha”.“Javier Milei, un profesor de economía radical libertario y ex comentarista de televisión con poca experiencia en el gobierno, ganó la presidencia de Argentina con una victoria aplastante en noviembre al prometer sacar al país del borde del colapso económico. Su victoria sorprendió a los encuestadores y expuso la desesperación de 46 millones de argentinos paralizados por una inflación de tres dígitos y una tasa de pobreza del 40%. "No hay vuelta atrás", dijo a sus seguidores el autodenominado "anarcocapitalista" después de su victoria. "La situación de Argentina es crítica".Milei, de 53 años, ha perdido poco tiempo. Advirtiendo a los argentinos que se prepararan para el dolor, se embarcó en una campaña de “terapia de shock” con cientos de medidas de austeridad: eliminar 70.000 empleos estatales, recortar la ayuda federal, reducir a la mitad el número de ministerios gubernamentales y devaluar el peso. Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles.Al mismo tiempo, las diatribas cargadas de malas palabras de Milei contra los “socialistas” occidentales (y los “traidores” que lo desafían en la legislatura argentina) lo han convertido en un ícono global de la derecha. Si bien es demasiado pronto para decir si las medidas del nuevo presidente tendrán éxito, está claro que ha tenido razón en una cosa: con Milei en el cargo, no habrá vuelta atrás para Argentina”.Milei compartió su categoría con otras personalidades consideradas “líderes” mundiales, como Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, el político ruso que fue encarcelado por Vladímir Putin y murió en prisión en circunstancias sospechosas.Time también destacó a Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, a Donald Tusk, primer ministro de Polonia; a William Lai, vicepresidente de China; a Greg Abbott, gobernador de Texas; a Marina Silva, la ministra de Medio Ambiente de Brasil; y a William Burns, director de la CIA.Otras personalidades que integran la lista junto a Milei son E. Jean Carroll, escritora y periodista que le ganó un juicio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump; Rena Lee, presidenta de la Conferencia de los Océanos; Ferdinand “Bongbong” Marcos, presidente de Filipinas; Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ministro de Relaciones Exteriores de Catar; y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.