Kicillof y Mayra Mendoza inauguraron el Instituto Superior de Formación Docente y apuntaron contra el ajuste de Milei

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvieron este miércoles una intensa agenda de trabajo en el distrito, en la que inauguraron el edificio propio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDT) Nº 83, entregaron más de 400 escrituras y tres camiones para fortalecer el servicio de recolección diferenciada.“Quiero que sepan como he dicho en más de una oportunidad, como militante política e Intendenta, siempre me van a encontrar caminando junto a ustedes, al lado de mi comunidad. Voy a estar siempre al lado del pueblo trabajando para solucionar los problemas de la gente y las demandas históricas como fue la construcción del edificio del 83 aquí en Solano, la renovación entera de nuestro Hospital Municipal, el Parque de los Deportes, la repavimentación de la avenida 844, la renovación de la Plaza Yapeyú, como lo son las cientos de cuadras asfaltadas, y todo lo que nos falta”, subrayó Mayra.A su vez, remarcó la importancia de la entrega de escrituras y afirmó: “Poder tener la tranquilidad y la seguridad jurídica de que el esfuerzo de toda la vida de haber construido su casa y de tener eso para poder transmitírselo a sus familias es realmente el sueño de muchísimos y, con el esfuerzo de una comunidad y un Estado presente, hoy se puede hacer realidad”.Respecto a los nuevos camiones expresó: “Con esta nueva adquisición vamos a mejorar la recolección diferenciada que desarrollamos en el marco del programa Quilmes Recicla para seguir trabajando por un Municipio que cuida el ambiente”.“Esta inauguración es muy importante porque la concretamos en un momento muy difícil para todos, que es consecuencia de un Gobierno Nacional que ha paralizado las obras en todo el país. Este es el edificio escolar número 220 que sumamos en la provincia de Buenos Aires: hay que estar aquí para entender que, cuando se cortan presupuestos para la educación, se están cortando trayectorias, esperanzas, sueños y futuro”, señaló Kicillof.En ese sentido, el gobernador bonaerense expresó: “Lo que estamos haciendo hoy en Quilmes solamente se puede expresar en las palabras, las miradas y la alegría de la comunidad educativa y de las y los vecinos de Solano. Cuando con mucha crueldad e ignorancia hablan de dinamitar al Estado, deberían comprender que el Estado es este instituto, sus docentes y sus estudiantes. Se suele decir que es difícil construir y muy fácil luego destruir. Hoy les decimos que si quieren destruir al sistema educativo también les va a costar bastante: vamos a llenar la plaza el 23 de abril para demostrar que la educación y la universidad pública no se venden, se defienden”.El edificio propio del ISFDT Nº 83 es un sueño cumplido para la comunidad educativa solanense, luego de más de tres décadas de funcionar de prestado en diferentes espacios. El mismo tiene una matrícula que supera los 2.100 alumnos y alumnas, y de esta manera, se brindará un lugar de estudio y de trabajo sustancialmente mejor para el alumnado, docentes y autoridades.En cuanto a las escrituras, 481 familias de Quilmes fueron beneficiadas a través de diferentes programas (Mi Escritura, Mi casa; PROCREAR; Regularización de los Barrios de Viviendas Sociales, y Programa Ley 24.374), lo que les permitirá acceder a un derecho más importante como lo es el de la casa propia.Mientras que el Municipio de Quilmes recibió en el Complejo Socio Ambiental Ecoparque Quilmes los tres nuevos camiones que fueron adquiridos a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Ambiente bonaerense, con el objetivo de fortalecer el sistema de recolección diferenciada junto a las diferentes cooperativas locales, en el marco del programa “Quilmes Recicla”.El Complejo Socio Ambiental Ecoparque Quilmes es una obra financiada por el BID y permitirá una mejor gestión de los residuos generados diariamente en el distrito ya que conseguirá centralizar todo lo recolectado dentro del propio municipio. Esto disminuirá los gastos de traslado al CEAMSE y generará cerca de 310 nuevos de trabajo, además de contribuir con iniciativas sostenibles y de reciclaje, a mejorar el ambiente.