Caputo inicia su clamor al FMI para tomar más deuda con la idea de sacar el cepo

Con las metas fijadas para este trimestre en el programa de Facilidades Extendidas cumplidas, el ministro de Economía,, se reunirá hoy con, la vicedirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la espera del desembolso de casi mil millones de dólares asignados a la denominada octava revisión. Durante el encuentro Caputo explicará las futuras etapas del plan de ajuste y buscará diseñar una hoja de ruta que debería desembocar en un nuevo programa entre la Argentina y el organismo multilateral de crédito.El ministro estará acompañado del jefe de Gabinetey el secretario de Finanzas,Mientras que Gopinath estará acompañada por Rodrigo Valdés y Luis Cubeddu, director y subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo. El cónclave será hoy a la mañana y no está previsto que participe, la directora gerente del FMI.para fortalecer las reservas del Banco Central y desde esa plataforma institucional levantar el cepo y unificar los distintos tipos de cambio. Pero no lograron convencer a la administración Biden -el Consejo de Seguridad Nacional y la Secretaría del Tesoro- y Georgieva se alineó con la decisión política del socio más importante del Fondo.Frente a la imposibilidad de un desembolso extraordinario,El acuerdo Stand-By cerrado por Mauricio Macri se transformó en un acuerdo de Facilidades Extendidas, que vence el 31 de diciembre de 2024. Un día más tarde, el gobierno de MIlei deberá empezar a pagar los intereses de la deuda heredada de Macri y tendrá desembolsos sistemáticos para cancelar la deuda de capital.El Ejecutivo buscará que el futuro programa establezca que los intereses de 2025 también se puedan netear con nuevos desembolsos del Fondo. El Banco Central todavía tiene escasas reservas, y no hay manera que pueda afrontar en 2025 la deuda contraída con los bonistas privados, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el swap chino y la CAF, si el Board del FMI no avala un programa que permita respirar al Palacio de Hacienda.Además, la comitiva argentina visitará hoy el Ala Oeste de la Casa Blanca para tomar un café con, que reemplazó a Juan González como asesor de Seguridad de Joseph Biden para América Latina donde buscarán fijar la agenda.Tras su cónclave con la subdirectorairán al despacho de Shambaugh, que está en la calle 20, a quien deberán convencer como un paso previo a una negociación que incluirá a la Casa Blanca y al propio directorio del FMI.