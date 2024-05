Para seguir con el relato de la inflación, Milei pateó los aumentos de la luz, el gas y un impuesto

el Gobierno nacional decidió postergar los aumentos previstos por su propia gestión para los servicios de luz y gas y también el aumento de un impuesto a los combustibles que hubiera impactado en las naftas

Es exactament al revés de lo que concluís. Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media. https://t.co/dmac396Oqd — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 1, 2024

Pese a la máxima del déficit fiscal y la máxima de que los precios estaban retrasados y es el mercado el único que debe decidirlos, sin distorsiones del Estado,En línea con mantener el relato de que existe un "sendero" de descenso de la inflación y poder mantener el número que irá comunicando el INDEC en el orden de un digito durante los meses de abril y mayo, el ministro de Economía,, decidió posponer el aumento de luz, gas y combustibles, previstos para este 1 de mayo, con el objetivo deAnoche se conoció que el Gobierno decidió que no habrá durante mayo incrementos en las boletas de luz y gas. A partir de este miércoles debía empezar a regir la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Poder Ejecutivo diseñó para que los aumentos otorgados no queden atrasados respecto de la inflación.Sin embargo, los entes reguladores de ambos servicios, Enargas y ENRE, respectivamente, no publicaron los nuevos cuadros tarifarios a la espera de una definición de Economía.Por otro lado, el gobierno detambién anunció la publicación de un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se postergaría la fecha en la que tendrá efecto la suba al Impuesto a los Combustibles. Por lo tanto, durante mayo no habrá una actualización de ese ítem en el precio del litro de nafta y gasoil, que de todas maneras aumentaron."El Gobierno Nacional definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024", se informó oficialmente.Tras la suspensión de aumentos en gas, luz y combustible, un usuario de X señaló que, "el Ministerio de Economía decidió esta tarde postergar aumento de luz, gas y combustibles" porque, de aplicarlos, "la obsesión del Gobierno por reducir la inflación comienza a colisionar con la base del programa económico: eliminar el déficit de las cuentas del Estado"."Toto" Caputo aprovechó ese tuit para hacer pública la excusa del Gobierno: "Es exactamente al revés de lo que concluís. Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media".