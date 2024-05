El Gobierno volverá a definir los aumentos por su cuenta tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario

La nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) fracasó este martes y la Secretaría de Trabajo volverá a definir el nivel de ajuste a través de un laudo.La CGT y las dos CTA pugnaban por un ajuste de hasta 80% del SMVM, contra un 8% de mayo y 5% en junio que propusieron las centrales empresarias. Ante tanta diferencia, no hubo acercamiento posible y deberá decidir el Gobierno.“Las tres centrales sindicales unificamos las propuestas en $377.000 para el mes de abril que equivale un 80% de aumento y para estar por encima de la canasta de la indigencia. Sin embargo, los empresarios propusieron insólitamente un aumento del 8% para el mes de mayo y un 5% para junio”, explicó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la CTA Autónoma desde su cuenta de X.“Como no hubo acuerdo, el gobierno y los empresarios de la UIA, la CAME y la Sociedad Rural impidieron el pleno funcionamiento del Consejo y obligaron a un final bochornoso en el cual el gobierno decidirá, una vez más por decreto, y seguramente en contra de los intereses de los trabajadores”, denunció el dirigente gremial.El monto que solicitan las centrales obreras busca dejar el Salario mínimo por encima de la canasta de indigencia. En cambio el Gobierno, podría aplicar aumentos en base a las inflaciones proyectadas, lo cual sería un monto mucho mas cercano a los deseos de las centrales empresariales.Según fuentes de la secretaría de Trabajo, en los próximos tres días hábiles, debería publicarse el laudo con los nuevos valores. Los actuales $202.800 con base de marzo son producto de la decisión unilateral del gobierno de Javier Milei y volverá a ocurrir lo mismo para los próximos tres meses.