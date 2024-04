Por el pago al FMI, cayeron fuertemente las reservas del Banco Central

Este martes, Argentina cumplió con el pago de un vencimiento por aproximadamente US$ 1.936 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, esta operación impactó en las reservas internacionales del país, que cerraron el mes con una caída intradiaria de US$ 2.302 millones, situándose en US$ 27.575 millones al finalizar abril.

Con esta disminución las reservas muestran un saldo superior al inicio del mes con un aumento de 429 millones de dólares. Es que este incremento se atribuye a las compras récord realizadas durante el mes, que totalizaron US$ 3.448 millones, marcando así el monto más alto en el cuatrimestre.Durante la jornada de hoy, la entiedad monetaria continuó con sus compras, adquiriendo US$ 194 millones, lo que representó el 64% del volumen negociado en el segmento de contado. Esta acción dejó un acceso a importadores por un total de 108 millones de dólares.De acuerdo a Noticias Argentinas, el analista de Grupo Invertir en Bolsa Nicolas Cappella, el acceso a importadores ha vuelto a niveles normales, lo que sugiere que el alto nivel de compras registrado ayer podría haberse debido al pago de intereses de deuda de la provincia de Córdoba.