Villarruel dijo "no tener ninguna herramienta para frenar" el incremento salarial de los senadores

La vicepresidentaVictoria Villarruel respondió a las críticas surgidas tras la aprobación del aumento de las dietas de los senadores. Según informaciones, este aumento llevaría los salarios de los legisladores de $1,7 millones a más de $4 millones a partir de mayo próximo. En su defensa, Villarruel aclaró que la medida es legal y que no tiene la capacidad de intervenir para detenerla.

En sus declaraciones, Villarruel destacó que el aumento fue acordado por los senadores de todos los bloques y votado en el recinto con los votos necesarios. Sin embargo, hizo hincapié en que como presidenta del Senado, no tiene participación directa en la decisión, ya que no es senadora ni cobra del Senado. Por lo tanto, no puede interferir en las decisiones tomadas por los legisladores ni obligar a votaciones nominales.Además, la vicepresidenta lamentó las acusaciones infundadas y señaló que siempre está dispuesta a dar la cara. A pesar de que podría haber evitado que su foto saliera en la prensa, decidió enfrentar la situación de frente. Villarruel expresó su pesar por la desinformación que circula y por los intentos de ensuciar su imagen, pero reiteró que lo sucedido en el Senado es legal y que no tiene la capacidad de detenerlo., expresó.