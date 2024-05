El titular de la Feria del Libro desmintió a Javier Milei: ¿Qué dijo?

El titular de la Feria del Libro, Alejandro Vaccaro, salió al cruce del presidente Javier Milei luego de que este haya cancelado su participación."Es una trampa: resulta que ahora no viene porque nosotros no queremos", lanzó el especialista literario."Ayer (por el martes) estuvieron acá 25 personas de la productora, de la Casa Militar y hasta de Presidencia de la Nación. Nos pusimos de acuerdo en todo, cómo serían los vallados, todo", detalló Vaccaro en declaraciones a Infobae.A su vez, señaló: "Estuvo incluso alguien que trabajaba en la producción de esto con Karina Milei, Mara Gorini".El presidente de la Fundación El Libro insistió: "Fuimos claros, queríamos que el Presidente viniera. Pero habrán evaluado que no les convenía... hay que meter esa gente, que tiene que pagar la entrada... no es fácil"."Tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el Presidente viniera, porque si no iba a decir que somos comunistas, kirchnerista, del ERP.", declaró.Y concluyó: "Se ve que han evaluado que no les conviene y ahora dicen eso, que somos violentos, hostiles, no gente de bien como él quiere".De esta manera, el organizador del evento respondió a la cancelación de Javier Milei. “Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”, dijo el mandatario en una entrevista.