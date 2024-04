Fátima Flórez regresó de sus vacaciones y habló sobre su separación con Javier Milei

Hace una semana atrás, el presidente Javier Milei anunciaba desde Estados Unidos su separación de Fátima Flórez a través de un posteo en sus redes sociales. Ahora, la humorista volvió al país de sus vacaciones en el país norteamericano y brindó detalles sobre su ruptura con el mandatario.Al arriba en declaraciones a LAM, Fátima Florez aseguró que la separación se dio en buenos términos. "Lo importante es que f, fue hablado, la relación es hermosa, el vínculo está intacto”, remarcó y aclaró los motivos de la separación: "Estamos muy bien con Milei, el vínculo está intacto pero por cuestiones de tiempo no somos más novios".Al anunciar la separación fue el mandatario quien resaltó que las vidas profesionales afectaban la relación. "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa". "Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos", había anunciado el Presidente en redes.Ante la consulta sobre si era celosa del Presidente, la humorista contentó que "para nada" y que no había "ningún planteo". Además, habló sobre su relación con Karina Milei, la hermana del mandatario, y expresó: “Estoy muy bien, volví de vacaciones”.Respecto a la polémica que había generado que sólo Milei haya realizado el comunicado y no lo hayan compartido ambos desde sus respectivas cuentas, Fátima insistió en que fue "de común acuerdo" y algo que se conversó previamente.