Axel Kicillof no fue convocado ni participaría del Pacto de Mayo de Javier Milei

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ratificó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no participará del Pacto de Mayo que impulsa el presidente Javier Milei.El funcionario bonaerense ratificó que Kicillof no fue convocado al encuentro programado para el próximo 25 de mayo en Córdoba para firmar los supuestos 10 puntos para sentar las bases de, pero aclaró que tampoco participaría de una reunión donde los temas a debatir no fueron previamente discutidos con las distintas partes ni tienen beneficios para las provincias.En este marco, Bianco consideró que varios de los puntos que impulsa Milei ya están contemplados por la Constitución y otros se asemejan mucho al Consenso de Washington del año 1989.", manifestó el funcionario.Además, Bianco lamentó que ni el Pacto de Mayo, ni la Ley Bases ni el DNU "tienen un solo artículo que beneficie a los bonaerenses" por lo tanto no tendrán el acompañamiento de la Provincia. "No vamos a ir a discutir esos puntos. Si nos quieren convocar a discutir otros puntos, bienvenido el debate y la discusión. Si no es una pantomima", concluyó el ministro de Gobierno.