"Vamos a tener que cerrar": el rector de la UBA ante la ausencia del refuerzo presupuestario que prometió el Gobierno

En la previa a la marcha universitaria del próximo martes 23, el rector de la Universidad Buenos Aires,, señaló que "no llegó" el refuerzo presupuestario que prometió el Gobierno y advirtió que "si no hay dinero" para hacer frente a las necesidades económicas de la casa de estudios "no va a quedar otra que cerrarla"."Todavía no llegó plata refuerzo del 2023. La plata que llegó para el rubro Educación llegó enero y febrero a valores del año pasado y", apuntó Gelpi en declaraciones aEn ese sentido, el rector de la UBA remarcó que las sumas prometidas por el Gobierno están lejos de compensar el desequilibrio que genera la inflación. "Si no nos dan los fondos, vamos a tener que cerrar o dejar de hacer las funciones que hacemos", agregó el ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA. Cabe destacar que el funcionario también participó del abrazo simbólico al Hospital de Clínicas que se realizó el viernes.", insistió Ricardo Gelpi. Pese a que según el rector "el tema crucial hoy es la cuestión económica", advirtió además que "el Gobierno también está poniendo en duda el tema de la educación pública, la salud pública y la ciencia pública". "E", lamentó.En medio del pedido de seguidores libertarios de comenzar a cobrarle impuestos o cierta cuota a los estudiantes extranjeros que busca rebajar el pedido de mayor presupuesto,. Esto implica que cualquier tipo de arancel que se les cobre "no sería significativo para las arcas de la universidad".Incluso remarcó que ya aportan a través de impuestos dado que "viven en el país" y explicó que "la presencia de extranjeros es muy importante" por el intercambio que se produce. "", cerró.Frente a la movilización nacional del próximo martes, el Gobierno comunicó a través del ministerio de Capital Humano un aumento del 70% en mayo del presupuesto para universidades como una “la propuesta consensuada” para aumentar los gastos de funcionamiento de las instituciones un 140% hasta los $14.224.732.213.. Sin embargo,y ratificó la marcha para el próximo martes 23 de abril.pues es una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional", remarcaron a través de un comunicado.Ante el supuesto anuncio del Gobierno que parece querer frenar el reclamo y masiva movilización señalaron: "". "Quedamos a la espera de la invitación en la que se nos comparta, formalmente, la medida, a la que asistirá el Comité Ejecutivo del CIN", concluyeron.