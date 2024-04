Diputados de Unión por la Patria pidieron una sesión especial para debatir sobre universidades y jubilaciones

📄 • El bloque de UP solicita #SesiónEspecial para el próximo miércoles 24 de abril, a las 11.



El financiamiento de las Universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las Jubilaciones no pueden esperar.



Tratamiento URGENTE en el recinto.



📎 Se adjunta pedido. pic.twitter.com/23kyCfpclK — Diputados UP (@Diputados_UxP) April 19, 2024

Legisladores de Unión por la Patria (UP) le solicitaron al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la realización de una sesión especial para tratar proyectos relacionados a la situación crítica de las universidades, jubilados y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).", indicaron en un mensaje publicado en la red social X junto al detalle del temario a tratar, remitido al presidente de la Cámara baja.El pedido de la sesión especial, basado en lo establecido en los artículos 35 y 36 del reglamento de Diputados, es para. Un día despues de la movilización universitaria que se realizará a nivel nacional el martes 23 de abril en contra del ajuste presupuestario contra las universidades públicas.Ya la semana pasada, el bloque UP en Diputados presentó su propuesta de Ley para, mientras continúan las negociaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista en el marco de la ley ómnibus, que el Gobierno espera poder comenzar a tratar la semana que viene.", tuiteó la cuenta oficial del bloque de la Cámara baja. Según señalaron los legisladores en redes sociales, UP propone "una mejora en los ingresos de los jubilados y jubiladas y garantizar que nunca pierdan contra la inflación".En este marco, el proyecto de ley institucionaliza el bono de $70.000 para los haberes mínimos e incluye un aumento por única vez del 30% para todas las prestaciones, "de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses".