El Gobierno apuntó contra la marcha universitaria de mañana: "No vamos a hacer asignación arbitraria de recursos"

La marcha del 23 va a ser histórica!



No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, de manera informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades. — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) April 19, 2024

El vocero presidencial,cuestionó la marcha universitaria en contra del ajuste presupuestario de este martes, reiteró que “hubo un acuerdo” y descartó la posibilidad del cierre de algunas universidades públicas."El Gobierno, como todo gobierno liberal, valora la educación pública, laica ,federal". "Esa educación pública fue la que nos hizo en algún momento ser un faro en américa,", remarcó Adorni este martes en u conferencia de prensa habitual desde la Casa Rosada., el jueves hubo diálogo y hubo un acuerdo, el Gobierno Nacional aumentó el 70 % de las partidas en marzo y habrá otro 70% de ajuste en mayo. Además, se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios en mayo de 14 mil millones de pesos", aseguró el vocero y señaló que al Gobierno "le llama la atención" la continuidad de la marcha.En ese sentido, señaló: “No digo que no sea algo genuino de los alumnos, es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones”. “Siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y tener un futuro en la Argentina; es por lo que único que estamos acá”, agregó.Si bien desde el Gobierno aseguran el acuerdo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lo desmienten. Incluso el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, salió a aclarar que "de funcionamiento de las universidades". Lo cierto es que ese supuesto "aumento del 140%" sobre las partidas que tienen los valores de 2023 no alcanzaría para enfrentar una inflación que supera el 300%.En la coferencia de prensa, Adorni señaló: "las facultades están en malas condiciones edilicias, los profesores no cobran por su trabajo, hay matrículas con contenidos que no se actualizan hace 30 años y los índices de terminalidad educativa vienen cayendo en picada". "6 de cada 10 estudiantes abandonan en el primer año, tres de cada 10 son los que terminan la carrera y en ese marco, de los sectores vulnerables son pocos los que logran acceder a la educación universitaria", agregó.Ante la consulta sobre la prórroga del presupuesto, consideró que “es una necesidad de todos, no solo en términos universitarios, debe haber un presupuesto que no tenga déficit". Y aclaró:”."Nosotros solo nos debemos a los estudiantes,", concluyó el vocero presidencial.