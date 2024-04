Milei graba esta tarde su tercera cadena nacional extra: del (falso) superávit a la expectativa de anuncios

El presidente Javier Milei continúa en la Quinta de Olivos con la preparación de lo que será su tercera cadena nacional extra en tan solo cuatro meses de gestión, que será grabada esta tarde a las 16 y emitida este lunes a las 21.Como se ha dicho, el mandatario no hablará en vivo, como es habitual en su caso, y el discurso será grabado alrededor de las 16 horas. La duda que persiste es si lo grabará en Olivos o si lo hará en la Casa Rosada, en cuyo caso debería trasladarse.En tanto, Milei ultima los detalles en Olivos, en la intimidad de su mesa chica con su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Durante el fin de semana los acompañó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.En cualquier caso, sea grabado en la Casa Rosada o en la residencia presidencial, Milei cuenta como siempre con su asesor en el rubro, el cineasta Santiago Oría, responsable de todas las piezas de imagen del jefe de Estado, muy cuestionadas desde el inicio de la gestión libertaria.El horario elegido no es casual, y, según hicieron trascender, responde a que es el momento del día con mayor audiencia televisiva. Según fuentes consultadas por Ámbito Financiero, Milei estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili; con lo que el jefe de Estado hará “un reconocimiento” a la labor de la conducción del Palacio de Hacienda.La de este lunes 22 de abril, se convertirá en la tercer cadena nacional de Milei por fuera de los mensajes de ese formato que están previstos por ley - asunción presidencial y el discurso del 1° de marzo en el Congreso, por ejejmplo -, en los cuatro meses de gobierno.Los temas serán el supuesto superávit fiscal - nave insignia del Gobierno - y la marcha de la economía en términos generales. El propio Milei adelantó el anuncio el viernes pasado durante el discurso que dio en el exclusivo Foro Llao Llao, realizado en Bariloche, con la presencia de los principales dueños de empresas del país.“Y les voy avisando que el día 22 vamos a estar haciendo una cadena nacional, donde además vamos a estar anunciando los números fiscales y les aviso que el primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo”, dijo.Según el informe sobre la evolución del resultado financiero del Tesoro que publica la Tesorería General de la Nación, que toma como referencia los gastos denominados en base caja -que fueron los efectivamente pagados y que mira el Fondo Monetario Internacional a la hora de revisar las metas del programa-, el resultado primario en 2024 muestra un superávit de $1.968.427,8 millones.Surge de una suba en los ingresos primarios de $6.180.050,4 millones y una ejecución de gastos Primarios por $4.211.622,6 millones. “Si a este resultado primario le sumamos los ingresos percibidos en concepto de utilidades del Banco Central (no los hubo en 2024) y le detraemos el monto de intereses pagados durante el período ($2.956.196,6 millones) obtenemos el resultado financiero del Tesoro Nacional que resultó en consecuencia deficitario en $987.768,8 millones”, explicó el documento.Sin embargo, más allá de que el Presidente pueda mostrar resultados favorables en el acumulado trimestral y contando los pesos gastados y no los presupuestados, las estimaciones privadas para marzo muestran que los números fiscales serían negativos. Para la consultora LCG, de hecho, “marzo mostraría nuevamente cuentas en rojo, aun cuando se sostuvo un marcado ajuste del gasto”. “Con una recaudación que se reduce en términos reales, pero con menor incidencia para el Tesoro que para las provincias (-8% y 22% anual real, respectivamente) a raíz de la mejora relativa de los impuestos no coparticipables (derechos de exportación e Impuesto PAÍS), el freno del gasto no termina de ser suficiente”, explicaron.En coincidencia, la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), puntualizó que en marzo de 2024 y por primera vez en lo que va del año, “la ejecución del presupuesto arrojó un déficit financiero y primario, aunque en niveles muy inferiores a los correspondientes a marzo de 2023″. “Sin embargo, y como consecuencia de los saldos positivos acumulados en enero y febrero, durante el primer trimestre de 2024 el resultado financiero de la Administración Pública Nacional fue superavitario por un monto de $670.848 millones, que se contrapone al déficit de $1.444.966 millones registrado durante el mismo período de 2023, y el resultado primario superavitario trepó a los $3.427.387 millones versus un déficit de $760.827 millones en igual lapso de 2023″, describió.Tanto la OPC como la ASAP aclaran que toman los gastos devengados, es decir, aquellos gastos comprometidos pero que todavía no han sidos pagados. Si Milei efectivamente festeja este lunes haber alcanzado el superávit fiscal en marzo, es probable que tome solo los gastos pagados, lo que resulta menos realista que incluir también los devengados, ya que estos últimos implican la existencia de una "deuda firme" con terceros.En ese contexto, surgieron distintos trascendidos periodísticos acerca de que Milei podría haberse guardado alguna sorpresa, tras haber él mismo adelantado qué diría en esta cadena nacional. Las expectativas, así, están alrededor de anuncios económicos, dado que ese será el núcleo del mensaje y que estará rodeado por sus principales funcionarios económicos.