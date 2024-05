Matrimonio igualitario como "tener piojos" y "los chinos son todos iguales": un repaso por polémicas declaraciones de Mondino

Nos lo dieron vuelta, necesitamos la fuerza de todos! pic.twitter.com/49ewmtLQJN — Diana Mondino (@DianaMondino) March 30, 2024

Cancillería china: "Taiwán es una parte inalienable del territorio de China, y la cuestión de Taiwán es completamente un asunto interno de China”. La clave para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho es defender el principio de una sola China:https://t.co/Y7HNhTP2pe — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) January 9, 2024

Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio. pic.twitter.com/3O3Ci5BZGW — Sergio Massa (@SergioMassa) November 1, 2023

La canciller Diana Mondino protagonizó en las últimas horas una polémica respecto a sus declaraciones contra la comunidad china. Sin embargo, no es la primera vez que realiza expresiones desafortunadas y repudiables. La funcionaria diplomática comparó -en plena campaña electoral- el matrimonio igualitario con "tener piojos" y ya en sus funciones aseguró que a los jubilados no hay que darles préstamos porque "casi seguro" se van a morir.El repudio por sus recientes declaraciones fue contundente, aunque desde el Gobierno salieron a respaldarla. La Canciller negó que haya sido una “metida de pata” y lo cierto es que ya son varias.En el marco del conflicto diplomático con Colombia y México por las declaraciones de Javier Milei contra sus pares regionales, Mondino realizó. En principio, una de las cuentas troll que respaldan al Gobierno (@usdtermo) lanzó una consigna para tener más likes que uno realizado por el mexicano López Obrador.Otra de las polémicas -que no está relacionado con declaraciones de la Canciller- hay que remontarse a principios de este año (enero) cuando desde la Embajada de China en Argentina salieron a ratificar que "Taiwán es una parte inalienable del territorio" chino. Esto se dio en el marco de supuestoscomo Miao-hung Hsie.Por otro lado, Mondino realizó en marzo de este año unadurante su participación en La Noche de Mirtha. Allí, cuestionó abiertamente los préstamos otorgados a jubilados por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)."Por definición, todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años es casi seguro que te vas a morir, entonces para qué darles préstamos", dijo la Canciller.Su afirmación generó la reacción de la propia Mirtha Legrand que tiene 97 años y le respondió con un dejo de indignación: "Yo pienso vivir muchos años más".Ante la polémica, Mondino dijo en redes sociales que sus dichos fueron sacados de contexto. Sin embargo, varios dirigentes salieron al cruce como Graciela Ocaña: "¿Qué tienen los libertarios contra las personas mayores? ¿Por qué la discriminación constante? ¿Quiere que le cuente en qué gastan los Jubilados los créditos en este país? ¡En remedios y comida!".Como si todo eso no fuera poco, en plena campaña electoral realizó varias declaraciones a favor de la venta de órganos -en línea con la postura de Milei- y del respeto por los derechos de los habitantes de Malvinas."El, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", dijo Mondino en declaraciones a Radio La Red.Lo cual despertó una ola de críticas, entre las cuales se encontró las del ex candidato Sergio Massa, quien había publicado un vídeo contra la postura del espacio libertario.Sobre Malvinas, Mondino aseguró en una entrevista con el diario inglés The Telegraph que: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar".En ese entonces, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, rechazó rotundamente la postura de Mondino y consideró que son ideas "desmalvinizadoras" que "violan la Constitución y el derecho internacional".Por último y no menos relevante, las declaraciones sobre el matrimonio igualitario . "Como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario", manifestó ante la consulta de Luis Novaresio (LN +) sobre si estaba de acuerdo con la ley."Dejame exagerar:, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", agregó.Desde La Libertad Avanza ya había sido Victoria Villarruel, quien se había manifestado en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario al considerar que la unión entre parejas del mismo género "estaba garantizado con la unión civil".