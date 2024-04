El Gobierno pidió la detención del ministro iraní Ahmad Vahidi, acusado por el atentado a la AMIA

El Gobierno reclamó la detención internacional del ministro iraní Ahmad Vahidi, señalado como uno de los responsables del atentado a la AMIA que en 1994 provocó la muerte de 85 personas. Vahidi actualmente es ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka., informó Cancillería a través de un comunicado publicado en las redes sociales.Acto seguido indicó que uno de los responsables es Vahidi:agregó el comunicado.El 11 de abril pasado,y fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.En una sentencia definitiva firmada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma, el máximo tribunal penal sostuvo además que la voladura de la mutual judía se trató de un crimen de "lesa humanidad", lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales, por lo que Argentina podría demandar formalmente a Irán por la vía diplomática.Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la decisión de Casación causó irritación entre los familiares de las víctimas, no por su contenido, sino porque se enteraron por los medios de comunicación, ya que aún no fueron notificados en el expediente digital. El fallo instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a tomar políticas públicas como la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos o modernizar el proceso de sistematización y conocimiento de la documentación de inteligencia que fue desclasificada.En otro fallo paralelo, los jueces revisaron el expediente por las irregularidades en la investigación y modificaron condenas.A los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia les mantuvo los dos años de prisión, y a Telleldín lo absolvió al no poder certificar que hubiera tenido participación directa o indirecta en el ataque. También fue absuelta Ana María Boragni, ex mujer de Telleldín, quien durante una audiencia reciente dijo al tribunal que cuando se pactó un pago ilegal de u$s400.000 a su ex pareja estaba presente el entonces ministro del Interior, Carlos Corach.Entre los absueltos también aparece el ex titular de la DAIA Rubén Beraja. Además, desvinculó al ex juez Galeano del encubrimiento de la denominada “pista siria” y por extensión hizo llegar el alcance de esa decisión al difunto ex presidente Carlos Menem. La resolución exhorta al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra la República Islámica de Irán.