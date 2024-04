Lemoine otra vez polémica: "A los estudiantes les asignaban puntos extra en los finales si asistían a la movilización"

En declaraciones televisivas, la diputada nacional Lilia Lemoine expresó su preocupación por esta supuesta práctica: "Se ha escuchado a estudiantes decir que les asignaban puntos extras en los finales si ellos asistían a la movilización, no sé qué opinás de eso".

Además, la legisladora libertaria defendió la gestión del presidente Javier Milei, refutando las acusaciones de desfinanciamiento a la educación pública: "De hecho, otra vez se duplicó el presupuesto con respecto a 2023. ¿Para qué marcharon? Porque no quieren que los auditen".Lemoine también criticó al kirchnerismo, acusándolo de intentar presentarse como el "salvador" de una situación que no están dispuestos a solucionar realmente: "Están pidiendo flan, no una solución".En relación a la reducción en el uso de energía eléctrica en las instituciones educativas debido al ajuste presupuestario, la diputada señaló que los propios estudiantes informan sobre la situación: "Son ellos mismos los que cortan las luces. Es mentira que no hay luz, lo dicen los mismos estudiantes. Yo no estoy en todas las facultades, pero es lo que nos informan los estudiantes".