D´Onofrio se reunió con la UTA ante el ajuste de Milei contra los trabajadores del transporte

En respuesta al nuevo embate de la administración de Javier Milei contra los trabajadores del transporte, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, sostuvo una reunión crucial con el Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández.

El encuentro, realizado este miércoles, adquiere relevancia en el contexto del conflicto que enfrenta el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) debido al desconocimiento del salario de los trabajadores por parte del gobierno nacional de Javier Milei.Es importante destacar que, por iniciativa del Ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, se han actualizado los subsidios para cubrir los costos operativos relacionados con el valor del combustible y el material rodante. Sin embargo, los salarios de las trabajadoras y los trabajadores no fueron incluidos en estos ajustes. "El que decide si se pone la plata o no, es el ministro Caputo", expresó días atrás D´Onofrio, dejando en claro la responsabilidad del gobierno nacional en esta situación.Acompañado por el subsecretario de Transporte Terrestre, Julio Perdiguero, el Ministro mantuvo una conversación con Fernández para abordar la delicada situación que enfrenta el sector ante el ajuste directo del Gobierno Nacional sobre el motor del transporte público."Nación quiere minimizar el conflicto como una diferencia entre empresarios y trabajadores, pero no es así. El principal problema es que Milei y Caputo no quieren reconocer el valor del salario en la actualización de costos, hasta que eso no pase vamos a tener una disputa porque no garantizan los fondos", afirmó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof, resaltando la raíz del conflicto y la importancia de garantizar el reconocimiento justo del valor del trabajo en el sector del transporte.