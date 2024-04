"Decisiones difíciles": la motosierra llega a Aerolíneas Argentinas

La motosierra del presidente Javier Milei está llegando a Aerolíneas Argentinas. Lo anunció el titular de la compañía, Fabián Lombardo, a través de una carta a sus empleados en la que anticipó la reducción de costos operativos. “Cada centavo que se aporta desde el Estado para que Aerolíneas subsista tiene que ser y va a ser cuestionado”, dijo.Si bien en la carta no especifica cuáles serán los recortes a realizar, según fuentes oficiales se reducirá el 18 por ciento de los vuelos de cabotaje y regionales, una decisión que no sólo va en contra del objetivo histórico de la aerolínea de interconectar al país, siendo hoy la única que viaja a todas las provincias, sino que a la vez le facilita el camino a las low cost y las empresas extranjeras.Esta noticia se da luego de que la línea suspenda sus vuelos Buenos Aires - Nueva York, primera señal de ajuste semanas atrás. “La realidad inobjetable es que la empresa no logró resolver sus problemas estructurales y sostiene, desde hace más de una década, un déficit operativo profundo”, afirmó Lombardo luego de decir que “es indudable que Aerolíneas hace un gran aporte al desarrollo económico y a la conectividad de nuestro territorio”.“Esto nos obligará a todos, y a mi en particular, a tomar decisiones difíciles. Puede que no estén de acuerdo en muchas de ellas, pero quiero asegurarles que las voy a tomar con el peso de la responsabilidad que cada una implique. Gracias a las determinaciones que hoy ya estamos tomando, estimamos que en 2024 vamos a reducir a la mitad el déficit operativo”, aseguró.Lombardo se desempeña como presidente y gerente general de la compañía desde el 26 de diciembre del 2023. Hasta ese momento fue director Comercial, de Planeamiento y de Gestión de Rutas - Chief Commercial Officer (COO)- de la misma empresa.Para finalizar su carta pidió “que confíen en la información que reciban de sus superiores y desde los canales de comunicación oficiales de la compañía” y continuó: “Por sobre todo, los invito a pensar en esta etapa como una oportunidad de poner en valor nuestra experiencia y nuestra historia, para demostrar por qué Aerolíneas Argentinas tiene que seguir siendo protagonista del desarrollo económico y aeronáutico de nuestro país”. Aunque aún no sucedió, no olvidemos que desde la asunción de Milei estuvo en discusión la privatización de Aerolíneas Argentinas.