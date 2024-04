"Sigue sin haber fideos, ni tuco": Melconian le respondió la burla a Milei

#Política | Presidente y comediante: todas las burlas de Javier Milei en su discurso de la Fundación Libertad. pic.twitter.com/2GYa6NJho6 — Política Argentina (@Pol_Arg) April 25, 2024

El economistale respondió la burla al presidente, quien lo imitó en tono de burla este miércoles en la noche en en la cena de la Fundación Libertad, y le dijo "sigue sin haber fideos y tuco"Con un tono de burla, el cual replicó más de una vez a lo largo de su discurso, el mandatario cuestionó las críticas que había hecho el economista a su plan monetario: "", apuntó.Esta mañana, en declaraciones radiales, Melconian le respondió al Presidente y ratificó su frase de los fideos: “como lo ha hecho el Banco Central en Washington,. Fideos y tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía"."En campaña tenés que encontrar el punch.. Era ‘no tenés fideo y no tenés tuco’, es una cuestión de campaña, ni siquiera personal. Termina la realidad dándome la razón", remarcó Melconian en Radio Mitre relación a la campaña electoral 2023 en la que Milei apuntó muchas veces contra Bullrich acusandola de "montonera tira bombas", algo de lo que finamente se tuvo que arrepentir para hacer el pacto político que lo llevó a ganar la presidencia.El economista, además, explicó por qué no estuvo en la cena de la Fundación Libertad y negó que se haya sentido ofendido: “No había ni llegado Milei. Después vienen todas las boludeces de ‘te levantaste, te fuiste’.porque, por favor, estos son los gajes del oficio, nada que ver”, indicó.Sobre la política económica del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), Melconian apuntó que “el equipo económico habla mucho más de competencia de monedas, de bimonetariedad: era la bandera de la actual ministra de Seguridad y de la mitad de la gente que votó a Milei."Yo quiero ratificar la idea, alineado con lo que dice hoy el Banco Central y con lo que propone a futuro, de que no hay fideos, no hay tuco, y vamos más a un escenario de bimonetariedad. A mí me gusta más convivencia, no la competencia de monedas”, insistió."Si vos me invitas a comer fideos con tuco y yo llego no tenés ni fideos ni tuco digo 'me invitaste a no comer o a otra cosa'. Si me esperás con papa y huevo voy a decir '¿No te habrás equivocado?'", comparó el economista y en explicó: "Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central".