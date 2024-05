Aumento de subte, tren, cable, internet y teléfono en mayo: cuánto cuesta el boleto y cada servicio

Pese al relato del Gobierno acerca de la baja sostenida de la inflación que la llevaría en mayo a un dígit, el quinto mes del año llega con aumentos de todo tipo, que incluyen subas en los boletos de tren y subte, servicios como internet, teléfono y cable, e impuestos, entre otros.El boleto de subte aumentará dos veces en mayo, con quince días entre suba y suba: desde hoy, miércoles 1, el pasaje pasa de $125 a $574 pero en dos semanas volverá a incrementarse hasta alcanzar los $667.Ya no en mayo, pero tan sólo 15 días después del segundo aumento en el quinto mes del año, viene otra escalada: finalmente, para el 1° de junio, está previsto que llegue a $757.Desde mayo, también sube el precio de los boletos de tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el tramo mínimo, que abarca de 0 a 12 kilómetros, el pasaje aumenta de $130 a $200.Para distancias intermedias, que comprende tramos de 12 a 24 kilómetros, el precio del boleto pasará de $169 a $260. El último trayecto, que va más allá de los 24 kilómetros, subirá de $208 a $320.Para los combustibles (nafta y gasoil) estaba previsto un aumento de entre 8 y 10% para este mes, por la suba de los impuestos a los combustibles. Sin embargo, el Ministerio de Economía decidió postergar esta medida para junio por lo que este tributo no tendrá impacto en los precios de mayo.De todas formas, las petroleras aumentaron sus precios un 4% de este miércoles 1 de mayo, como consecuencia de la devaluación y la búsqueda de incrementar sus rentabilidades, bajo la libertad de disponer sus precios que le otorgó el Gobierno.Lo que hizo el Poder Ejecutivo, para morigerar la suba y promover su relato sobre la baja de la inflación, es postergar el aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), para que no obstaculice el objetivo de continuar la desaceleración inflacionaria.Las empresas de servicio de Internet, cable y telefonía fija, así como móvil, ya anticiparon a sus clientes que, en mayo, realizarán una nueva actualización de tarifas, con un incremento que rondará el 10 y el 20%, según el servicio y la operadora.Los alquileres de vivienda que tienen contratos firmados mediante la ley de alquileres y que se rigen por el aumento anual por el Índice de Contrato de Locación (ICL) sufrirán una suba del 221%.Un inquilino que pagaba $150.000 pasará a pagar $481.477. Así y todo, este aumento está muy por debajo del índice de precio al consumidor (IPC), que la comparación interanual llegó al 287,9% en marzo.En el quinto mes del año, además, comienzan a regir los aumentos semestrales del índice de Casa Propia, para los contratos firmados tras la modificación de la ley de alquileres. Esta fórmula se basa en el indicador más bajo entre el promedio de variación salarial y la inflación durante el semestre. Asimismo, se incorpora un tope del 0,9 del índice, lo que equivale al 90%.En el mes de abril, el aumento de este índice es del 52,44%. Es decir, que, si un inquilino comenzó su contrato abonando $150.000 en mayo, deberá pagar $228.661.El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó para mayo un aumento del 6,7% en promedio de las cuotas de los colegios privados que cuentan subvención estatal. De esta manera, el incremento de la cuota frente al mes de diciembre es de un 65,5% aproximadamente, en promedio.La Comisión de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) y los gremios acordaron un aumento salarial acumulado del 18,77%, en dos tramos, el cual se cobrará en abril y mayo de 2024.El incremento será del 11% para abril (a cobrar en mayo) y el adicional del 7% en mayo (pagadero en junio) y se aplicarán de manera equitativa en todas las categorías laborales. Además, como parte del proceso de negociación paritaria, se acordó una revisión salarial adicional en junio.