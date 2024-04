Ley de Bases: en la previa al debate, el Gobierno confirmó que no avanzará contra el Banco Nacional de Datos Genéticos

A sólo horas del inicio del tratamiento de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados, el vocero presidencial,, confrmó que el Gobierno no avanzará contra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).", informó el vocero presidencial en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada este lunes.Y agregó: “No está en los planes del Gobierno tomar ninguna medida en ese lugar, seguirá funcionando como hasta ahora”.La ley de Bases que se trata desde este lunes a 12 comprende solo 232 artículos de los más de 600 de la versión original, incluye reforma laboral, la eliminación de la moratoria previsional y l. Además, trata un régimen de inversiones con beneficios impositivos, blanqueos y la privatización de empresas públicas.A diferencia de lo que pasó en febrero con la frustadra ley ómnibus, en esta oportunidad se decidió que el tratamiento en particular no se haga por artículo ni por inciso, sino por capítulo. De todas maneras se especula con una sesión maratónica que podría superar las 48 horas y con que el oficialismo, tras arduas negociaciones con la oposición dialoguista, logré la media sanción.Por otra parte, Adorni destacó un hecho judicial de la provincia de Chaco que, dijo, “no deja de causar estupor” sobre el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, que fue procesado por corrupción y fraude en la administración pública.”, aseveró, días después de la masiva marcha por la educación pública que se realizó en varias partes del país.Y concluyó: “. Está claro que las auditorías son también para mostrar a quienes honran su labor trabajando de manera transparente y, por supuesto, para mostrar quienes no lo hacen”.