Mensaje de Pichetto a Milei: "El inicio del punto final de De la Rúa empezó con una marcha universitaria"

"El inicio del punto final de De la Rúa empezó con una marcha universitaria", @MiguelPichetto en #BTChina con @jairostraccia. https://t.co/GIsQlCsp2q pic.twitter.com/eWHYJCfem8 — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) April 29, 2024

El diputado nacional que lidera el bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, comparó la actitud del presidente Javier Milei respecto del desfinanciamiento de las universidades nacionales y la marcha federal con el "inicio del punto final" del gobierno de Fernando de la Rúa.En primer lugar, el legislador nacional reiteró que "siempre" respaldó de manera pública que "la necesidad de que la universidad pública tenga recursos actualizados", ya que "el presupuesto del año 23 con una inflación del 240% hace imposible el funcionamiento de la universidad"."Lo dije públicamente, lo dije con periodistas que tenían una visión crítica. Considero fundamental que el gobierno atienda este problema", advirtió.En esa línea, Pichetto recordó entrevistado en Radio Con Vos que estudió en la universidad pública y enfatizó: "La marcha demostró que la universida pública es algo muy arraigado en la visión colectiva, en el ascenso social y la historia misma de la clase media en Argentina. Es un error del Gobierno subestimar esto"."Yo digo siempre que los hechos de la historia son importantes. Ya hubo procesos donde la universidad, cuando sale a la calle con los estudiantes, ha provocado desestabilización de gobiernos", introdujo el diputado nacional lo que fue un mensaje contundente a Milei.Y precisó, recordando al gobierno de La Alianza: "El inicio del punto final de (Fernando) de la Rúa comienza en una marcha de la universidad y de los jóvenes en Buenos Aires, que fue muy grande también"."La historia arroja experiencias para que el Gobierno las analice. No es lo mismo algunas cuestiones que abordó en su debate cultural, que meterse con la universidad nacional", cerró Pichetto.En la antesala de la votación de la Ley Bases, la reforma laboral y el paquete fiscal del gobierno de Milei, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó sus diferencias con el bloque Hacemos Coalición Federal y anunció que se van de ese espacio.Ante eso, llegó la respuesta de Pichetto: “Son seis diputados, y son buena gente. Vamos a seguir conversando, tratando de conseguir posiciones. Es una lástima, porque todos habíamos hecho un esfuerzo. Yo quiero mencionar tanto a Maximiliano Ferraro, como el caso también de Juan Manuel López, que trabajaron muy fuerte en tratar de acordar esta base de coincidencia para que la Argentina tenga instrumentos del gobierno para poder gobernar”.“¿Que yo fui el lobista de Moyano? No, de ninguna manera. A ver, yo conversé con la CGT en el trámite de la ley, yo tengo un respeto muy grande por Carrió, he tenido un diálogo muy bueno con los diputados, todo esto lo hemos hablado a la luz del día, en reuniones del bloque permanente”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.El jefe de bloque de HCF agregó: “El bloqueo (de parte de sindicatos) tiene que debatirse en el ámbito del Código Penal. Hay una pena, y por supuesto, no se puede meter en una ley laboral una figura penal. Si vos le vas a poner a aquellos que bloquean una pena de prisión, bueno, muy bien, ese tema hay que discutirlo en materia penal. Lo que se puede hacer desde el ámbito laboral, desde el Ministerio del Trabajo, es aplicar multas muy graves a los gremios que propicien este tipo de medidas, a los que no dejen entrar la gente. Ahora, si la pena es de prisión, bueno, tienes que ir al debate del derecho penal. Entonces, a ver, un poco también de racionalidad. Vamos a ver, hay que seguir trabajando”.