El "caputismo" quiere atornillarse al Estado: instalan que "Toto" Caputo es el Lavagna de Milei y no Remes

el "caputismo" - esto es el grupo de funcionarios que el ministro de Economía Luis Caputo tuvo a su lado en la gestión de Mauricio Macri y ahora lo acompañen en su faceta libertaria - intenta instalarle a algunos sectores de la economía que "Toto" no es a Javier Milei lo que Jorge Remes Lenicov, sino que es su Roberto Lavagna

La administración pública del gobierno libertario es original, al menos, en algunos puntos. Es cierto. No obstante, no lo es en aquel punto del que se ufanan, que es no ser "casta". No sólo esto es así por la amplia lista de funcionarios de múltiples gobiernos y estratos de la casta que contiene, sino porque incluso simbólicamente se representan a sí mismos en estos términos.Tanto es así queEs que "Toto" no tiene miedo de quedarse sin pelo, cosa que lo espera en el caso de ambos extremos de la analogía, sino queMás allá de que no se ve ninguna recuperación real en el horizonte,, según un artículo del medio LPO.Pazo estuvo con "Toto" cuando Caputo era elde, entonces como secretario de Seguros. Al igual que su jefe, tiene causas y denuncias - y otras que no llegaron a serlo - por la posesión de cuentas y bienes "barrani", entre otros presuntos delitos de "legalizables".La misma versión señala que Pazos hace su trabajo casi como una extensión del ministro de Economía, incluso en "reuniones con todos los actores de la economía real en las que habla en plural". La fuente de este comentario es un integrante de una de las entidades agrarias que integran la Mesa de Enlace.Pazos es el funcionario a cargo de la relación con el campo, la industria, y las cámaras empresariales. Las intervenciones del speaker del Caputo como Lavagna, señalan, suelen sorprender a sus interlocutores."Esta convencido que tras la corrección del tipo de cambio se acomodaron las variables y el terreno quedó abonado para un despegue económico sin precedentes", aseguran que repite como un mantra Pazo, como justificacion para decir que "Toto" no es Remes sino Lavagna.Otro empresario abona la versión que contraría lo que se creía casi una prefesía antes de la asunción, cuando todos decían que "Toto" no gusta de los trabajos prolongados. "Al compararse con Lavagna están explicando que no son Remes Lenicov, que no van a hacer el trabajo sucio para después irse y que otro se lleve la medalla", dijo la fuente.