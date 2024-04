Como nueva emisaria de Milei, Pettovello recibe a las universidades sin soluciones y con el mismo discurso

Sandra Pettovello recibió este lunes al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, pero no logró desactivar el conflicto con las universidades luego de la histórica marcha de la semana pasada.La ministra de Capital Humano fue a las oficinas del ex ministerio de Educación para recibir a Gelpi junto al secretario Carlos Torrendel.La permanencia del funcionario en el gabinete ya era cuestionada en las horas previas a la marcha que terminó siendo más multitudinaria de lo que imaginaba el Gobierno.Sin embargo, lejos de terminar con el conflicto, Pettovello repitió que ya giraron los fondos que piden las universidades. "La marcha universitaria no cambió en nada la relación ni el diálogo que veníamos teniendo con los rectores. Como ya manifestamos, un día antes se habían girado los fondos y aun así se realizó la marcha política opositora", minimizó la ministra de Capital Humano, pese a que cientos de miles se manifestaron contra el ajuste presupuestaria.El comunicado que difundieron desde la Universidad de Buenos Aires fue elocuente. "Se trató de una charla protocolar cuyo objetivo fue establecer un canal de diálogo. Marcó un primer paso en busca de la solución al problema presupuestario que al día de la fecha continúa vigente", advirtieron desde la UBA., dice el comunicado de la UBA.", dijeron en la universidad.