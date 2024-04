Con la ley Bases, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres se jubilarán tarde y con menos que la mínima

la derogación de la moratoria anticipada implica que 9 de cada 10 mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberá esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM, en caso de no contar con aportes, o un retiro proporcional.

Con el avance del nuevo proyecto de laque ya obtuvo media sanción en general en la Cámara de Diputados revelaron que, de aprobarse el capítulo que propone la derogación de la moratoria previsional y crea la figura de "Prestación de Retiro Proporcional",La nueva normativa, que debe tratarse este martes en particular, prevé la derogación de la moratoria previsional y crea la figura de "Prestación de Retiro Proporcional" para las mujeres y hombres que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.La moratoria está dirigida a dos grandes grupos de personas. El primero está conformado por los ciudadanos que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la ley 24.241; el otro, lo constituyen quienes todavía no tienen la edad límite, pero que ya saben que no llegarán a los 30 años de aportes jubilatorios.Actualmente, quienes ya tienen la edad para jubilarse (mujeres de 60 años y hombres de 65 o más), pueden acceder a una moratoria cuyas cuotas se ajustan según la “unidad de pago de deuda previsional” (UPDP), un valor que depende directamente de la “remuneración mínima imponible”, que hoy alcanza los $ 45.281,15. Según dicta la normativa, las cuotas que se descuentan en cada pago de haberes son equivalentes al 29% de dicha remuneración mínima no imponible. Hoy, el monto a descontar sería entonces de $13.131,53 (el 29% de $45.281,15).Sin embargo,que establece que quienes no hayan terminado sus aportes, c($260.141,60 contemplando el refuerzo). Cabe señalar que en mayo los beneficiarios de la PUAM cobrarán solo $222.113.", advirtió investigadora del Conicet y ex-Directora Nacional de Economía Igualdad y Género,, a través de sus redes socialesDe acuerdo al último cálculo de la DNEIG, solo 8,8% de las mujeres que están en edad de jubilarse tienen 20 años de aportes o más. Por eso,En consecuenciael 76,5% de las mujeres jubiladas cobra el haber mínimo, versus un 30,0% de los varones.. Pero los mayores niveles de informalidad, las pausas a las que muchas veces las obliga la maternidad (compatibilizar cuidados y trabajo pago), y en general la mayor carga de cuidados, se los impide", expresó la ex funcionaria.Y amplió: "Las mujeres con 2 niños destinan más de 10 horas por día a cuidar, limpiar, cocinar, lavar ropa, etc.", señaló.En lo que se refiere a la discusión sobre subir la edad jubilatoria de las mujeres, de 60 a 65, Pietro dijo que "ponderando por porcentaje de participación (las mujeres participan en un 91,7% contra un 75,1% de los varones), las mujeres destinan en promedio, a lo largo de 29 años, 3.9 años más a tareas de cuidado que los varones. Por eso en muchos países existe diferencia en la edad jubilatoria".El gobierno propone eliminar definitivamente la moratoria y en su lugar crear la Prestación de Retiro Proporcional. En concreto,la cual equivale al 80% de la jubilación mínima.Sobre ese nivel, de acuerdo a la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se pagará un adicional.por lo que, por ejemplo, no cobrará lo mismo una persona con 10 años de aporte que una que contribuyó al SIPA durante 25 años.Según explicó la abogada especializada en temas previsionales,, a Infobae“Esto se debe a que solo el 10% de las mujeres logra completar los 30 años de aportes al alcanzar la edad jubilatoria”, explicó.“Pero la finalización de la moratoria previsional no es una preocupación netamente femenina.La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. Es la respuesta que brinda el Estado ante la falta de control del empleo ‘en negro’”, remarcó.