El PRO no pertenece a este gobierno: Jorge Macri se diferenció de Milei

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,volvió a distanciarse de la gestión nacional al destacar que “el PRO no forma parte del gobierno” y recalcó que no es una persona “mileista”, aunque deslizó que quiere que le vaya bien en la conducción del país.Soy alguien del PRO, el PRO no es parte de este Gobierno; de hecho, perdimos. Hay una parte que nos falta analizar”, sostuvo el alcalde porteño en una entrevista que brindó a LN+.En ese sentido, recalcó que las riendas del gobierno las tiene el líder libertario: “respeto su éxito y creo que este es su Gobierno”.A su vez, calificó a Milei como un dirigente “provocador, mucho de jugar al fleje”, y valoró que es “genuino”. “’”, indicó y agregó que “hay una subestimación en el hecho de que el apoyo del PRO lo hizo ganar”.En torno a la interna que vive el partido, explicó que son un espacio “con trayectoria y recorridos distintos”, en tanto explicó que “no todos tienen exactamente las mismas coincidencias respecto a algunas políticas de Milei”., pese al nivel de esfuerzo que está haciendo la sociedad en general. Es un esfuerzo que encuentra pocos antecedentes en la Argentina por dos razones: por la profundidad y por la duración en el tiempo”, finalizó.