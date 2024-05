Ley de Bases: la senadora Corpacci votará en contra a pesar del pedido de Jalil

Tras la media sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal que logró el Gobierno en Diputados, la decisión la tiene el Senado donde los números para La Libertad Avanza están más complicados y necesitan que los Gobernadores bajen línea a sus legisladores. Sin embargo, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci adelantó que votará en contra a pesar del pedido del gobernador Raúl Jalil.“La Ley Bases primero tiene que llegar porque si no sería prevaricato. Yo claramente siempre me opongo a todas esas cosas que dicen, ahora quiero que entre;, señaló en diálogo con Radio 10 y adelantó: ", es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”.En ese sentido, la exgobernadora consideró: “, ahora más que nunca, con un gobierno que nos ha recortado absolutamente todo. Pero eso no significa que nosotros los legisladores no tengamos la obligación de responder a ese sector de la población que nos votó a nosotros”.El gobernador de Catamarca había negociado con Guillermo Francos el apoyo al oficialismo en el Senado y sostenido que “hay que darle al Presidente las herramientas” que necesita para gobernar. “En nuestro espacio político tenemos que hacer una autocrítica después de la gestión nacional. Alberto nos ayudó mucho, pero hemos perdido una elección.”, señaló Jalil en declaraciones a Radio Rivadavia.Por su lado, el otro senador catamarqueño, el radical, adelantó en Futurock que apoyará la ley al explicar que considera correcta la restitución del impuesto a las ganancias.”, sostuvo en línea con el Gobernador.Según Jalil,y que se está logrando que muchos mandatarios de distintos arcos políticos dialoguen y se pongan de acuerdo. “Un ejemplo es el del Norte Grande o de la Mesa de Litio, en donde somos tres gobernadores de distintos partidos políticos, que formamos una región de litio y hablamos de políticas de Estado. Ese es el cambio que nos está pidiendo la sociedad”, resaltó.Sobre la ley de Bases, el mandatario consideró que el Gobierno “está en un periodo de aprendizaje” y “entendió” que la Ley Ómnibus que había presentado “era muy compleja en su principio” y debía “entrar en una etapa de negociación” que es positiva para la Argentina.“Si no nos ponemos de acuerdo en 10 puntos básicos de lo que pretendemos para Argentina, y muchos países lo han hecho, va a ser muy difícil estabilizar la macroeconomía. Ayer se ha dado un paso importante”, concluyó Jalil.