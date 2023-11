Insólito: Diana Mondino comparó el matrimonio igualitario con "tener piojos"

Luego de reinvindicar el mercado de órganos como propuesta de La Libertad Avanza, la diputada electa y posible canciller del gobierno de Javier Milei,volvió a centrarse en la polémica por comparar el matrimonio igualitario con "tener piojos"., listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", afirmó Mondino cuando le preguntaron si estaba a favor del matrimonio igualitario durante una entrevista para LN+ con Luis Novaresio.El 15 de julio de 2010 se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario. Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer este derecho, cuyo logro histórico ubicó a la agenda de la diversidad sexual en la esfera política, estatal y pública, y a nuestra legislación, a la vanguardia internacional en materia de reconocimiento de derechos para el colectivo LGBTIQ+.Desde La Libertad Avanza ya había sido Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta, quien había manifestado en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario al considerar que la unión entre parejas del mismo género "estaba garantizado con la unión civil".Esta no es la primera declaración polémica de Mondino de la semana, previamente había considerado que "", y volvió a pronunciarse en favor de "recortar subsidios al transporte interurbano de todo el país"."El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", señaló Mondino en declaraciones a Radio La Red.