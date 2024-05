"Como te gusta defender al PRO": Santoro cruzó a Tetaz por los prófugos de la Ciudad

Pero como te gusta defender al PRO @martintetaz !!

El diputado nacional deUnión por la Patria (UxP),, cruzó a su par de la UCRpor la fuga de presos en la Ciudad de Buenos Aires, que ya alcanzan más de : "Como no sos porteño, hablás de lo que no sabés", lanzó.Tetaz había compartido un vídeo en el que hacía referencia al reclamo de otro vídeo de Santoro sobre la fuga de presos en CABA."Los presos se escapan porque no pudimos termina la cárcel de Marcos Paz.", lo acusó el diputado de la UCR. Y añadió: "Cuando terminemos esa cárcel, vamos a poder trasladar a todos estos presos que tenemos acá en Devoto y también a los que tenemos en las alcaldías"."Para eso, pEsperemos, Leandro, que te comprometas con los fondos de la Ciudad", advirtió Tetaz.Rápidamente, Santoro salió al cruce:"El convenio para hacer la cárcel de Marcos Paz se firmó en 2018 y los traslados debían estar listos en 2020. PD: con los fondos de la coparticipación pienso muy parecido a vos", explicó el diputado de UP y en el posteo le compartió un artículo del Diario Clarín titulado "Aprueban el convenio para sacar la cárcel del barrio de Devoto", con fecha del 7 de junio del 2018 donde se informa que la legislatura porteña aprobó el convenio entre Ciudad y Nación para sacar el Complejo Penitenciario Federal y destinar su predio a emprendimientos inmobiliarios. Tras ello, se dispuso que el Gobierno de la Ciudad afronte el costo de la construcción de una nueva cárcel (la mencionada por Tetaz, que se ubicaría en Marcos Paz).Además, el artículo señalaba que "el traslado, según explicaron cuando lo anunciaron en marzo, demandará entre dos y tres meses y finalizaría en septiembre del 2020"; para ese momento, debían estar terminadas las obras para construir un anexo en la penitenciaria ya existente ubicada en Marcos Paz. Nada de esto ocurrió hasta el momento.Apesar de la información Tetaz volvió al cruce e insistió con fondos quitados en el 2020 y aseguró que por culpa de dicho accionar, no pudieron terminar Marcos Paz ni hacer la segunda parte que tenían "prevista para trasladar Devoto y alojar al resto de los presos".", remarcó."La quita (injusta) de la Coparticipación fue en septiembre 2020 y la ampliación de la cárcel ya tendría que haber estado terminada. Lee las notas que te dejé...", cerró Santoro.