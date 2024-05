Adorni le mintió a Mirtha Legrand: el vocero aseguró que cobró $1.700.000, pero la información pública lo contradice

el salario de los secretarios fue retrotraído a 3.282.709 pesos, mucho más que el millón que le aseguró haber cobrado Adorni a la Chiqui Legrand.

El vocero presidencial,, fue uno de los invitados de La Noche de Mirtha Legrand donde aseguró que por el mes de abril cobró en mayo 1.700.000 pesos, pero la información pública y su cargo con rango de secretario de Estado lo contradicen.Durante el programa, que fue emitido al aire el sábado por la noche, la conductora le dijo al vocero lo que pensaba sobre la gestión de Javier Milei y le apuntó con su inquisición característica:"Ayer me depositaron mi sueldo, ya que han dicho tantas mentiras, que no salgo a aclarar, pero me preguntás, Mirtha, y lo cuento.Eso fue lo que ayer cobré de bolsillo", aseguró Adorni.En ese sentido, el ex subsecretario de vocería y comunicación del Gobierno dio detalles sobre su nuevo rango: "TMi puesto necesita efectivamente el rango de secretario de Estado porque, si no, no puedo participar de determinadas cuestiones protocolares con el Presidente. Esto debió haber ocurrido el 10 de diciembre y, por los problemas que trae la burocracia, esto hizo que recién pudiera corregirse hace unas semanas".Lo que sí no quiso aclarar es que,. De acuerdo a la información pública un secretario de Estado iba a cobrar con los aumentos que impuso Milei en febrero 4.864.945 pesos. Sin embargo, con la posterior marcha atrás tras el escándalo de las subas salariales del Ejecutivo,El vocero ya había sido consultado sobre su aumento salarial por el periodista Fabián Waldman en una de sus habituales conferencias de prensa donde evitó aclarar cuánto era la nueva suma. "". "Voy a tener la misma función que antes, pero ahora con rango de secretario", agregó.Durante la cena, Mirtha Legrand no se calló nada y le reprochó: "y alertó que "es imposible vivir con estos precios" porque "no hay sueldo que alcance".Además, remarcó: "¿Dónde van a conseguir trabajo los que despidieron?". "Yo lloro por mi país", dijo la conductora al borde de las lágrimas, y pidió que el gobierno de Javier Milei "nos cuide, nos ame y se ocupe de nosotros".