En EEUU, Milei rogó por inversiones y atacó al mundo: "Occidente gira hacia el chamanismo y Argentina vuelve al sendero de la razón"

Durante su gira por Estados Unidos, el presidentedisertó este lunes en la reunión del Instituto Milken y". Además, cuestionó el rol intervencionista que habita en Occidente y defendió el rol del capitalismo de libre mercado para el progreso humano.El jefe de Estado habló esta tarde en el hotel Hilton, en Beverly Hills, frente a un auditorio integrado por unas 5600 personas, entre ellos, inversores, empresarios de grandes compañías, políticos, intelectuales y periodistas que acudieron a la reunión global de la organización fundada por Michael Milken, el controvertido anfitrión conocido por haber sido condenado a 10 años de cárcel por "fraude bursátil".La presentación de Milei se tituló "", en el marco de la conferencia denominada "Estado del mundo". El jefe de Estado eligió comenzar recordando que a principio de año, en su discurso en el Foro de Davos, advirtió que Occidente "está en peligro" debido a que sus líderes "hace tiempo se alejaron de las ideas de la libertad", ideas que, según consideró, convirtieron a esta región del mundo en "la hazaña civilizatoria más importante de la historia humana".En esa línea, reafirmó las palabras y criticó a aquellos que dejaron de defender "las ideas que generaron la prosperidad" y, en lugar de ello, se dedican a escuchar "cantos de sirena" que, según afirmó, conducen "inexorablemente al socialismo y en consecuencia a la pobreza". "", aseguró.Al cuestionar la posibilidad de un Estado presente Milei señaló que Argentina paso "de tener el PBI per cápita más alto del mundo, a tener un país donde el 60% de la población es pobre". Sin embargo, pese a ser "tal vez el caso mas paradigmático en la historia del mundo occidental del fracaso de las ideas colectivistas, no es la excepción sino la regla", dijo.El mandatario aclaró que el motivo de su presencia en "la meca del capitalismo" (como calificó a EEUU) no es hacer "una critica del socialismo", sino más bien "", a quienes reverenció como "los verdaderos héroes de la historia del progreso de occidente".que, como especie, hemos conocido parar terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del planeta", afirmó Milei.Y aseguró: "Miro a la Argentina, con todos los cambios que estamos emprendiendo, yen ellas. Mientras Occidente gira hacia el control y hacia la imposición, la Argentina gira hacia la confianza en sus ciudadanos en el ejercicio de su libertad".Asimismo,", mientras que en nuestro país se avanza hacia "la austeridad, hacia el ahorro y (se) retira al Estado de la actividad económica". ", y hacia formatos insostenibles de heterodoxia que ponen en peligro el futuro de todos,", remarcó.En un claro mensaje hacia los inversores, el mandatario argentino dijo que el país "tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo" y consideró que retomar esa senda va a generar "un salto de crecimiento brutal".,En ese sentido, le aseguró a los presentes queDe acuerdo a su análisis macroeconómico, Argentina "no sólo podría mostrar altas tasas de crecimiento como consecuencia de las oportunidades por descubrir dado su bajo nivel de desarrollo", sino que, debido a lo que consideró como "una destrucción de capital ocurrida en el pasado", esta situación permitirá "un enorme retorno con sólo poner en marcha las ideas y proyectos ya descubiertos".Sobre el final, invitó a los empresarios e inversores presentes (a quienes calificó como "héroes de la historia") a que "que si creen como yo, que Occidente se encamina a un lento pero seguro retroceso; que si creen como yo, que el mérito, la ambición, la libertad, la innovación y el optimismo son valores esenciales de la especie humana que deben ser premiados;". "Apuesten por Argentina y escribamos juntos un nuevo capítulo en la historia del progreso de Occidente", concluyó.