Javier Milei confirmó que no se presenta en la Feria del Libro, se victimizó y culpó a los organizadores

Javier Milei no irá a la Feria del Libro donde iba a presentar "Capitalismo, Socialismo y la trampa Neoclásica".El mandatario se victimizó y apuntó contra los organizadores. "No lo vamos a presentar en la Feria del Libro. Mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento”, remarcó en declaraciones al medio El Observador.En diálogo con Luis Majul y Esteban Trebucq señaló: “Han amenazado con que si vamos nos van a hacer cosas, induciendo un tipo de comportamiento no propio de la cultura”.En ese sentido, expresó: “No podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”."En realidad están tomando acciones como propias de cuando alguien quiere sabotear una actividad", denunció.Milei iba a hacer un evento al margen del espacio de la muestra, el domingo 12 de mayo, un día antes del cierre de la exposición.La semana pasada, el jefe de Estado y el presidente de la Feria, Alejandro Vaccaro, protagonizaron una polémica. El organizador del encuentro literario cuestionó la presencia de Javier Milei en el evento y dijo que ni pueden garantizar su seguridad. "Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio", señaló.