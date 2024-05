Mercado Libre vs. bancos: cuáles son las claves de la pelea y qué hará el Gobierno ante la denuncia contra Marcos Galperín

Fue a través de la billetera virtual MODO que los bancos denunciaron a Mercado Libre ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por abuso de su posición dominante en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos empresas similares, comercios y consumidores. Básicamente, acusa a la compañía de Marcos Galperín de poner "una barrera" al ingreso de otras billeteras al mercado.MODO asegura en la denuncia que se aportaron pruebas y documentos que demuestran las conductas "abusivas y exclusorias" que llevan a cabo Mercado Libre SRL, Mercado Pago Servicios de Procesamiento SRL y MercadoLibre Inc. “Las conductas abusivas de Mercado Libre, detalladas en la denuncia, generan efectos negativos para el mercado, maximizando desproporcionadamente sus ganancias a costa de contraer la oferta de valor para los usuarios por la falta de competencia”, detalló Santiago Eraso Lomáquiz, director de legales, compliance y asuntos públicos de MODO, en diálogo con Ámbito.Y agregó que la empresa que fundó Galperin "pone barreras" al ingreso de nuevos jugadores en el mercado debido a que, según señaló, entre las condiciones que reclama para que se puedan procesar las operaciones de todas las billeteras a través de códigos QR indistintos, se encuentra el pago de una tasa a las procesadoras de cobros de las otras billeteras virtuales.La firma MODO cuestiona ante la CNV la integración vertical de Mercado Libre. El grupo tiene su procesadora de pagos y también su propia procesadora de cobros, mientras que MODO tiene la suya. De acuerdo a la denuncia de la billetera virtual de los bancos, lo que buscaría la firma dominante es que todos los cobros se sigan procesando a través de ella.En el escrito presentado ante la CNDC, MODO denunció comportamientos anticompetitivos encuadrados en las figuras de abuso de posición dominante de tipo exclusorio, como los que se indican a continuación:- Negativa a incorporar billeteras digitales competidoras: Mercado Libre impide el uso de billeteras digitales competidoras de Mercado Pago en su marketplace, negando el acceso a aquellas que solicitan ser iniciadoras de pagos en la plataforma.- Negativa a incorporar agregadores competidores: MELI no permite que otros agregadores y aceptadores competidores de Mercado Pago brinden servicios de cobro en su marketplace, atando las ventas de comercios a sus propios servicios de pagos.- Obligación de apertura de cuenta exclusiva en Mercado Pago: MELI obliga a compradores y vendedores del marketplace a tener una cuenta en Mercado Pago.- Negativa a la interoperabilidad del QR y pasarela de pagos: Mercado Libre impide que las billeteras competidoras de Mercado Pago paguen con sus QR o pasarela de pagos (e-commerce).- Negativa a la interoperabilidad de la billetera digital de Mercado Pago: La empresa impide que los usuarios de Mercado Pago inicien pagos con tarjeta utilizando adquirentes y agregadores competidoresPor ello, además, MODO le reclamó a la CNDC que sancione una medida cautelar que:- Otorgue acceso inmediato a su marketplace a las billeteras digitales competidoras de Mercado Pago, en particular, que atienda positivamente la solicitud cursada por MODO para operar como botón de pago dentro del marketplace de Mercado Libre.- Otorgue acceso inmediato a su marketplace a los adquirentes, agregadores y aceptadores competidores de Mercado Pago.- Cese la venta atada entre el marketplace de Mercado Libre y la billetera digital de Mercado Pago, permitiendo que los comercios/vendedores del marketplace de Mercado Libre reciban sus cobros por ventas directamente en la cuenta bancaria o de pago de su elección.- Cese de manera inmediata la negativa de interoperabilidad y haga sus QR interoperables tanto para PCT como para pagos con tarjeta, sin discriminar ni degradar el servicio para otras billeteras.- Haga interoperable su billetera digital para que los usuarios de Mercado Pago puedan iniciar pagos con tarjeta en medios de pago ofrecidos por adquirentes y/o agregadores competidores de Mercado Pago.A través de un comunicado, Mercado Libre rechazó las acusaciones y la denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la competencia (CNDC) realizada por los principales bancos de la Argentina, a través de un duro comunicado en el que dio respuesta a la no menos dura presentación de la banca tradicional. “Mercado Libre rechaza enfáticamente la acusación que circuló por los medios por presunto abuso de posición dominante que hizo Modo, la billetera virtual de los bancos tradicionales”, señaló. “El reclamo de los bancos es tan absurdo como pretender que un supermercado ofrezca productos de marca propia de un supermercado competidor o pretender que los bancos ofrezcan en sus sucursales y home banking los productos y servicios de Mercado Pago”, puso como ejemplo en su comunicado.Como respuesta a esas acusaciones, Mercado Libre puso a Modo en el lugar de denunciado en lugar de denunciante: “Modo es una sociedad integrada por 36 bancos, que está siendo investigada por cartelización y discriminación por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC); por impulsar prácticas que afectan a la industria fintech y a millones de consumidores; por limitar las transferencias desde cuentas bancarias (CBU) hacia cuentas virtuales (CVU) y por repetir prácticas que la CNDC ya había considerado anticompetitivas en el caso de Prisma, el más relevante en materia de competencia de las últimas décadas. Es llamativo que en 2020 los mismos bancos armaron otra empresa (Modo) con idénticos objetivos para evitar competir entre sí y ahora están nuevamente denunciados por cartelizarse”.Sobre los medios de pago, la principal fintech del país (y una de las más importantes de la región) describió su accionar en favor del desarrollo del sector: “A lo largo de estos años, Mercado Libre tomó riesgos, invirtió, generó empleo, desarrolló productos y tecnología para eliminar la burocracia y hacer simple lo que antes era complejo: obtener una tarjeta, generar rendimientos en cuenta y solicitar un crédito, entre otros productos”.“Gracias a Mercado Pago millones de argentinos accedieron por primera vez a generar rendimientos de su dinero, pasamos de las 400 mil cuentas remuneradas en todo el país a las más de 13 millones que tiene Mercado Pago actualmente. De la misma manera, en los últimos 12 meses otorgamos más de 17 millones de créditos a las personas y a las PyMEs, quienes en su mayoría nunca habían tenido acceso. Es por todo esto que los usuarios eligieron libremente utilizar los productos de Mercado Pago por sobre los de la competencia.” También afirmó que “cumple con todas las regulaciones vigentes. La propia CNDC, oportunamente, no sólo descartó problemas a la competencia, sino que reconoció los beneficios de la integración entre Mercado Pago y Mercado Libre para el funcionamiento de la plataforma y el procesamiento eficiente y seguro de los pagos”.Y con respecto a los plazos establecidos por el BCRA para la interoperabilidad de tarjetas de crédito con QR, insistió: “Mercado Pago cumplió con lo establecido en la norma, abriendo su red pese a que los bancos se negaron a acordar condiciones comerciales. Tal vez los bancos deberían competir entre sí, innovar, desarrollar productos y remunerar saldos, como hacen los bancos en el resto de América Latina; en lugar de cartelizarse y acusar infundadamente a Mercado Pago”.