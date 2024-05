Rechazaron el pedido de eximición de Pepín Rodríguez Simón

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, ex asesor del gobierno de Mauricio Macri, había solicitado una eximición de prisión, sin embargo, el fiscal ha rechazado su petición. Ahora, será la jueza María Servini quien decida al respecto. Rodríguez Simón lleva más de 1.240 días prófugo de la justicia y tiene un pedido de captura de la Interpol.Desde el año 2020, Rodríguez Simón se encuentra prófugo de la justicia. En mayo de 2021, la jueza federal María Servini lo declaró en rebeldía y solicitó su captura, lo que llevó al ex funcionario macrista a ponerse a disposición de la justicia uruguaya y solicitar refugio ante la Comisión de Refugiados. En aquel entonces, argumentó ser víctima de persecución política en su país y expresó temor por ser privado de su libertad si regresaba a Argentina.A finales del año pasado, tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales, se especulaba con el regreso de Rodríguez Simón al país en marzo, lo que implicaría su detención inmediata debido al pedido de captura de Interpol."Está en Uruguay, donde se refugió para evitar responder la indagatoria en Argentina. Quedó muy cerquita a fines del año pasado de ser extraditado y ahora está pidiendo la eximición de prisión para tener ciertas garantías de que cuando esté en la Argentina no lo van a detener", informaron desde C5N.