Día del Holocausto: Milei encabeza el acto en el ex Centro Cultural Kirchner

El presidenteencabezará la conmemoración por el Día del Holocausto y el Heroísmo este miércoles desde las 18.30 en el ex Centro Cultural Kirchner (CCK), ahora "Palacio Libertad".Después de viajar a los Estados Unidos, donde se fotografió abrazando la bandera de Israel en la previa de una exposición ante inversores internacionales,Su exposición iría en línea con su acercamiento a la comunidad judía, justo en plena escalada de tensión con Medio Oriente.La jornada fue organizada por la DAIA y el Museo del Holocausto de Buenos Aires y comenzará a las 18:30 en la Sala Sinfónica de edificio ubicado sobre la calle Sarmiento al 151, con la dirección musical de Ángel Mahler y la presentación de la Orquesta General San Martín y el Coro Polifónico Nacional.Además del Presidente, participarán autoridades nacionales y provinciales, legisladores, intendentes, diplomáticos, jefes de las fuerzas de seguridad, integrantes del Poder Judicial y referentes de distintas confesiones, entre otros.al de este miércoles: a mediados de marzo, junto a su vice, Victoria Villarruel, asistió al homenaje a las víctimas del atentado a la embajada de Israel, ocurrido en 1992 en la sede del organismo diplomático en la Ciudad de Buenos Aires.Asimismo, apenas dos días después de haber asumido al frente de la Casa Rosada, el mandatario libertario se convirtió en el primer jefe de Estado en asistir al acto de encendido de la sexta vela de la festividad de Janucá organizado por la comunidad Jabad Lubavitch Argentina.hace sus operaciones acorde a las reglas internacionales. Entonces, si hay un conjunto de reglas internacionales para moverse dentro de estos eventos y lo están respetando, ¿por qué debería ser cuestionado?”, sostuvo el Presidente en una reciente entrevista con la BBC.Durante su campaña presidencial,, en sintonía con lo expresado por el ex mandatario estadounidense Donald Trump el 6 de diciembre de 2017, quien finamente no lo realizó.