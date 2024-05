Ley de Bases y el polémico RIGI: quiénes lo votaron en Diputados y por qué llega con tensión al Senado

busca generar un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios que le permitiría a la gestión de Javier Milei atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares y generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional

La Ley de Bases ingresó a las comisiones del Senado este martes y, con ella, comenzó a tratarseque cuenta con un fuerte lobby del sector y el apoyo de los gobernadores de la región. En un panorama difícil, La Libertad Avanza lucha para encontrar adhesión en la Cámara alta. Qué legisladores votaron a favor en la Cámara de Diputados.En las comisiones del Senado el RIGI fue el centro de cuestionamientos por parte de legisladores de todos los bloques. El proyecto -impulsado desde la Mesa del Cobre que crearon los gobernadoresde Salta,de Catamarca yde San Juan-Esencialmenteque existen actualmente en Argentina, con previsión de iniciar producción entre el 2024 y 2030: Proyecto MARA (Catamarca), Josemaría (San Juan); San Jorge (Mendoza); Taca Taca (Salta); Los Azules (San Juan); El Pachón (San Juan).Entre las cuestiones que facilitaría el RIGI para los inversionistas se encuentranpara el sector. Sin embargo, advierten queya que ofrece beneficios como bajar 10 puntos del Impuesto a las Ganancias (del 35% al 25%), la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, el descuento de bienes personales a cuenta de ganancias, la exención de cualquier otro impuesto provincial o municipal, arancel del 0% para importaciones, retenciones del 0% desde el tercer año, estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.Desde la Unión Industrial Argentina y la Asociación de Industriales Metalúrgicos advirtieron que el proyectocon la industrial local. Mientras que sectores opositores señalan que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país.Incluso fue la expresidentaquien, al inaugurar el Salón de las Mujeres en el Instituto Patria este martes brindó un discurso en el quey advirtió: “Deberíamos estar preocupados todos los argentinos por la ley que está en el Senado”.En el senado el proyecto ya tiene cuestionamientos por parte del radical Martín Lousteau (CABA) y la senadora Guadalupe Tagliaferri del PRO.Incluso desde la oposición dialoguista el senador de Tierra del Fuego, Pablo Blaco, adelantó que votará a favor de la ley de bases en general y en contra del RIGI. “que después pueden ser interpretados de forma incorrecta”, explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.En el Senado, donde el kirchnerismo dice contar con al menos 33 votos y necesitaría 4 para bloquear la norma. Por otra parte, el gobierno negociar con los gobernadores para revisar puntos y generar consenso. Si hay cambios, debería volver a diputados.La Cámara de Diputados le dio media sanción al Régimen de Incentivos en la votación en particular.Si bien la oposición dialoguista no estaba satisfecha con el proyecto en un principio por los permisos que otorga, terminaron votando a favor mayoritariamente.Desde Unión por la Patria fueron los catamarqueños Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio y Dante López Rodriguez y los sanjuaninos Walberto Allende, Ana Aubone y Jorge Chica por San Juan. En línea con sus gobernadores que buscan impulsar el proyecto por las economías atadas a la minería.El Título 7 del RIGI tiene varios capítulos. El primero en ser aprobado fue el que dispone la “creación de ese régimen y el ámbito de aplicación”, con 134 votos positivos, 109 rechazos y seis abstenciones.El capítulo 2 de “plazos y sujetos” recibió 136 afirmativos, 109 negativos y cinco abstenciones, mientras que el capítulo 3 sobre “Requisitos” cosechó 136 votos a favor, 110 rechazos y cinco abstenciones.El capítulo cuarto sobre “incentivos tributarios y aduaneros” finalizó con 134 votos positivos, 11 negativos y cinco abstenciones, en tanto que el capítulo quinto sobre “incentivos cambiarios” totalizó 134 afirmativos, 107 negativos y cinco abstenciones.El capítulo sexto sobre “Estabilidad” dejó 132 votos a favor, 11 en contra y cinco abstenciones, mientras que el capítulo séptimo sobre “Terminación” tuvo 136 votos positivos, 110 negativos y seis abstenciones. Mientras que el capítulo 8 sobre “Inversiones” recibió 136 apoyos, 110 rechazos y cuatro abstenciones, mientras el capítulo 9 sobre “autoridad de aplicación” tuvo votos 137 positivos, 110 negativos y cinco abstenciones.El siguiente capítulo sobre “Jurisdicción y arbitraje” plasmó un resultado de 135 votos a favor, 112 en contra y cuatro abstenciones, en tanto que el capítulo 10 tuvo 136 afirmativos, 11 negativos y cinco abstenciones, y el capítulo 12 recibió 136 apoyos, 111 rechazos y cinco abstenciones.- Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).- Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.- Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.- Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.- Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.- Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.- Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.- Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.- Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:- 20% el primer año.- 40% el segundo año.- 100% a partir del tercer año.- Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.- Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.- Garantía de no afectación por normativas más gravosas.