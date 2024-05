La inflación en CABA fue de casi el 10% en abril y acumula más de 292% en los últimos 12 meses

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 9,8% en abril y acumuló una suba del 292,5% en los últimos 12 meses. Durante el primer cuatrimestre del año, la inflación fue del 72,6%, según indicó la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad.Durante abril, la variación del Índice de Precios respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Salud; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Información y comunicación; y Restaurantes y hoteles, que en conjunto explicaron el 75% del alza del Nivel General.Según las estadísticas oficiales, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 22,9%, contribuyendo con 3,70 puntos a la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las subas en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua y de gas natural por red. Le siguieron en importancia las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda.Salud aumentó 13,0% e incidió 1,17 puntos, por ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 5,1%, con una incidencia de 1,05 punto en el Nivel General: al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Leche, productos lácteos y huevos (9,5%), Carnes y derivados (5,9%), Verduras, tubérculos y legumbres (10,5%) y Pan y cereales (3,5%).Información y comunicación se elevó 11,7% en abril e incidió 0,74 punto, debido a los incrementos en las tarifas de losservicios de telefonía móvil y de comunicación agrupados.Restaurantes y hoteles aumentó 6,1%, con una incidencia de 0,66 punto, como resultado de las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida. En sentido contrario, las caídas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles contribuyeron a aminorar la suba de esa división.En términos interanuales, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; y Restaurantes y hoteles fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 58,9% de la variación interanual del Nivel General.Por otra parte, el Gobierno porteño puntualizó que durante abril los Bienes registraron una suba de 4,8%, por debajo de los Servicios, que aumentaron 13,8%.En este caso, la dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de losalimentos (principalmente lácteos, carnes, verduras y panificados). Le siguieron en importancia las subas en los valores de las prendas de vestir, de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, de los medicamentos y de los automóviles.En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua y de gas natural por red; en menor medida, se destacaron las alzas en las cuotas de la medicina prepaga, en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida y en los valores de los gastos comunes de la vivienda.Así, en los primeros cuatro meses del año, los Bienes acumularon una suba de 61,8% y los Servicios de 81,8%. En términos interanuales, los Bienes desaceleraron su ritmo de suba hasta 305,5%, (-15 puntos respecto del mes previo), mientras que los Servicios se aceleraron hasta 283,1%, (+22,5 puntos).