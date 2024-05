Paro general de la CGT: qué pasará durante todo el día con servicios, transportes, comercios, salud, educación y bancos

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará un paro nacional este 9 de mayo que afectará a los servicios de transporte, educación, salud, comercio y bancos en todo el país. Se trata de la segunda medida de fuerza en cinco meses de gobierno de Javier Milei. Qué pasará con los colectivos, trenes, subtes, aviones, hospitales, escuelas, supermercados y demás organismos durante la jornada y quiénes no adhieren.Héctor Daer, secretario general de la CGT, ratificó días atrás el paro. “El impacto que genera el ajuste de precios y tarifas que se viene dando con la única intención de achicar los salarios, solo nos lleva a un proceso recesivo inaceptable. Por ese motivo tomamos la decisión de convocar a un paro de 24 horas el 9 de mayo”, sostuvo durante el anuncio de la medida.Se trata de la segunda medida de fuerza de la central obrera en lo que va del gobierno de Milei. La primera había sido el 24 de enero y se concretó con un paro nacional de 12 horas con movilización. Según confirmó Daer, todos los gremios que forman parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) adherirán al paro general de este jueves 9 de mayo.Esto incluye a los siguientes sindicatos: FAECYS (Comercio), UOCRA (Construcción), UPCN y ATE (Estatales), FTIA (Alimentación), FATSA (Sanidad), UOM (Metalúrgicos), UTHGRA (Hoteles y gastronómicos), UATRE (Rurales), SMATA (Mecánicos), Luz y Fuerza (Energía), FNTC (Camioneros), UTA (Transporte colectivo urbano), La Bancaria, CEA (Docentes).La mayoría de las líneas no funcionan, y recién retomarán el servicio a primeras horas del viernes. Esto se debe al respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio liderado por Roberto Fernández, a la huelga. Sin embargo, las 70 líneas de la empresa DOTA circulan, al menos, en un 50%. Entre ellas, la 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 177 y 188.Lo mismo sucede con los subtes y los trenes, los cuales no realizarán recorridos a lo largo de la jornada. A la protesta se sumó tanto la Asociación Gremial de Trabajadores De Subte y Premetro como la Unión Ferroviaria y el sindicato de La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas de locomotoras y ferrocarriles.Los vuelos también sufrieron modificaciones. En la previa, distintos sindicatos asociados a la actividad aérea aseguraron que adherirán a las medidas de fuerza. En consecuencia, las aerolíneas empezaron a cancelar vuelos el miércoles. La primera en hacerlo oficial fue el grupo LATAM, que anunció que unos 40 servicios y cerca de 4.600 pasajeros quedan afectados. Aerolíneas Argentinas, por su parte, canceló 191 vuelos. La low cost JetSMART y Flybondi también informaron cancelaciones. El resto de las empresas están diseñando sus nuevos cronogramas.Tampoco hay prestación de tareas en los aeropuertos ni servicio logístico de camiones: el pleno de las actividades del transporte aéreo, marítimo, terrestre y portuario no trabajan al sumarse a la protesta la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) y los dos sindicatos principales de la UGATT. Ante las complicaciones para movilizarse, en CABA anunciaron que hay libre estacionamiento durante todo el día.Los bancos también estarán cerrados. La Asociación Bancaria ratificó que se plegará al paro general convocado por la CGT y adelantó que por ese motivo no habrá atención en ninguna entidad financiera del país. “Porque la política económica llevada a cabo por el Gobierno Nacional no para de perjudicar a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, mientras favorece descaradamente a grandes empresarios, grupos económicos y al poder real, la Asociación Bancaria adhiere a la medida de fuerza dispuesta por la Confederación General del Trabajo”, señalaron desde el gremio que lidera Sergio Palazzo.Más allá de que el paro afecte la atención presencial, el resto de los servicios bancarios como home banking, aplicaciones, recarga de red de cajeros funcionarán de manera normal.En cuánto a los comercios, se espera que las grandes cadenas de supermercados y centros comerciales no abran este jueves. Esto es a partir de que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se plegara a la convocatoria. Sin embargo, el acatamiento podría no ser unánime. La Cámara Argentina de Comercio rechazó el paro y les pidió a sus afiliados que abran con normalidad.El paro general también afectará la salud. El sindicato de Sanidad, que encabeza Héctor Daer en los hospitales privados, como también las organizaciones que trabajan en la salud pública, se adhirieron a la medida de fuerza. De este modo, solamente se mantiene el servicio de emergencias, tal como suele ocurrir ante estas situaciones, y las cirugías programadas serán pospuestas.Por otro lado, el sistema educativo también se plegó al paro. El gremio CTERA, el principal sindicato docente, ratificó su postura de apoyo a la medida en todas las escuelas públicas del país, como así también lo hicieron ATE y UPCN, que formarán parte de la acción gremial.En este sentido, las clases se verán afectadas en gran parte de Argentina. En CABA, por su parte, los colegios funcionan y desde el gobierno porteño anunciaron que se les descontará el día a los maestros que adhieran al paro. Con respecto a las escuelas privadas, muchas anunciaron que permanecerán abiertas para los alumnos que puedan asistir a pesar del paro de transporte público. Además, otros sindicatos también se manifestaron a favor de la huelga, tales como FTIA (Alimentación), UOM (Metalúrgicos), SMATA (Mecánicos) y Luz y Fuerza.Las estaciones de servicio están abiertas, pero los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, liderado por Carlos Acuña, sí adherirán al paro, por lo que la atención podría ser reducida. “La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, junto con sus 16 Federaciones y Cámaras asociadas, comunican que no adherirán a la medida de fuerza programada por la CGT para el día 9 de mayo de 2024, por lo cual todas las estaciones de servicio del país asociadas a las distintas Federaciones y Cámaras integrantes de esta Confederación trabajarán normalmente para suministrar el combustible que el público en general requiera. Respetamos el derecho de huelga, pero entendemos que los empleados cuentan con los medios necesarios para que a través de los acuerdos paritarios vigentes puedan encontrar las vías de solución democráticas a sus verdaderos reclamos laborales”, anunciaron en un comunicado.Además, la recolección de residuos está suspendida durante todo el día, reanudando la actividad a partir de la medianoche.En cuánto al sector gastronómico, si bien el sindicato UTHGRA se sumó al paro, no todos los restaurantes ni bares cerrarán durante todo el día. En este sentido, se espera que la respuesta de los establecimientos sea variada.