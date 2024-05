Bullrich puso seguridad en DOTA y subestimó la medida de fuerza: El paro no tiene ninguna contundencia"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rebajó esta mañana la medida de fuerza convocada por la CGT de este jueves en contra de la ley de Bases de Javier Milei y aseguró que "el paro tiene ninguna contundencia".”, señaló la ministra de Seguridad.Y explicó las medidas desde la cartera de Seguridad: “Vemos empresas que están siendo bloqueadas, como plaza logística en Pacheco, o Puerto San Martin, en el complejo San Lorenzo, con más de 10 barcos esperando la entrada. Ahí”, remarcó Bullrich.La CGT realiza hoy el segundo paro general desde la asunción de Milei, en un contexto de fuerte conflictividad sindical. La central obrera convocó a la medida el mes pasado, principalmente en contra de la Ley Bases y la vigencia del DNU.En el AMBA, desde las 0 horas no funcionan los trenes, el subte y la mayoría de las líneas de colectivos. Tampoco hay bancos y el resto de las actividades se ven afectadas o por la adhesión al paro por parte de los trabajadores o por las dificultades para llegar a los diferentes lugares. Los colegios privados, en tanto, abrieron sus puertas, aunque muchos docentes no fueron a trabajar.El director de la empresa DOTA, Marcelo Pasciuto, detalló este jueves que las líneas de colectivos que nuclea la entidad se encuentran operativas "normalmente" en el marco del paro general de la CGT, explicó que hay seguridad en las estaciones centrales. y le agradeció a la ministra de Seguridad."Llegamos a la decisión de trabajar porque toda la vida trabajamos y tenemos que dar el servicio.", aseguró el director de DOTA.En tanto señaló: "A partir de las 4 tuvimos seguridad en las centrarles para poder salir a trabajar y, por poder mover el transporte". "La línea 60 está trabajando con menos autos, el resto están en la calle trabajando normalmente", añadió en diálogo con el canal de noticias TN.Al ser consultado acerca de ataques a las unidades, detalló que “a las 20 tuvimos algunas agresiones en colectivos en vidrios, luego alrededor de 15 cubiertas con miguelitos” y afirmó que “es el costo de estar trabajando".Creo que no se sale adelante si no es trabajando y a los hijos tenemos que darle el ejemplo de la cultura del trabajo para ser un mejor país", aseveró.Y añadió para concluir: "En Aldo Bonzi hubo alrededor de 300 personas tratando de obstaculizar la salida, intimidando y a las 3 de al mañana se retiraron, pero no sabemos a qué sindicato pertenecen".