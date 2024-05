Tras la asunción de Macri en el PRO, Bullrich advirtió que "Juntos por el Cambio fue" y pidió acompañar a Milei

Durante el primer acto político de unión entre el PRO y la Libertad Avanza luego de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia del partido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no solo pidió acompañar al presidente Javier Milei, sino que también afirmó que “Juntos por el Cambio fue”.Bullrich se reunió con Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, y Sebastián Pareja, representante del oficialismo libertario en la región, para comenzar con la alianza que confluya en el liderazgo de Milei.sostuvo Bullrich, haciendo referencia a las rispideces con el líder de La Libertad Avanza durante la campaña.La funcionaria nacional no solo anunció el fin de la coalición JxC, sino que también advirtió a quienes, dentro de esa fuerza política, critican la dirección del gobierno actual: “Va a salir mal si la miran por la ventana”. En ese sentido, la funcionaria recordó que las palabras del mandatario nacional para lograr la alianza, luego que dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaran el rumbo del Gobierno de MileiBullrich catalogó el encuentro con Pareja, la presidenta del Pro Daniela Reich y Valenzuela como un “fenómeno provincial” que tiene como objetivo, completó.En Luis Guillón, y con la excusa del lanzamiento de Apertura Republicana en el distrito, el acto se dio días después que el expresidente Mauricio Macri asumiera formalmente a la presidencia del PRO.Mauricio Macri asumió el cargo de presidente del PRO, partido que fundó hace 20 años, en un acto celebrado de manera virtual donde no estuvo presente la titular saliente, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de Javier Milei.”, expresó el comunicado oficial difundido.El exjefe de Gobierno porteño ocupó la titularidad del partido desde su fundación hasta abril de 2012, cuando fue reemplazado por el exsenador misionero Humberto Schiavoni, quien ocupó la presidencia hasta 2020, momento en que asumió Patricia Bullrich.