El Gobierno sancionará a las líneas de colectivos que no brinden servicio por el paro

El Gobierno anunció que sancionará a las líneas de colectivos que no presten servicio este jueves 9 de mayo en medio del paro general que lleva a cabo la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida fue confirmada por el Secretario de Transporte de la Nación,“Por primera vez en la historia, la Secretaría de Transporte va a descontar el día a las empresas que no presten su servicio”, remarcó Mogetta esta mañana en declaraciones a la prensa desde la estación de Constitución, donde estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Y agregó: “Hasta el día de hoy, se venían pagando los días de paro y se financiaban estas huelgas. El Gobierno nacional ha decidido que esto no seguirá siendo así”."Hoy tiene que haber un servicio mínimo. Las condiciones están dadas, por algo hay colectivos circulando. Las empresas que no han salido hoy a trabajar y que les han impedido a sus empleados prestar el servicio, lo están haciendo en abierta connivencia con el sindicato. Nosotros”, sostuvo el secretario de Transporte.Según detalló el funcionario libertario este jueves "hay más de 2.300 unidades de colectivos en la calle” lo que equivale en promedio a “un 40% de líneas que prestan servicio en un día normal” y “hay empresas que se siguen sumando”. "Calculamos que en las próximas horas contaremos con 200 unidades más en la calle”, consideró Mogetta.Y apuntó contra la CGT: "Ese es mi mensaje. Ellos sabrán la razón para hacer un paro, pero no pueden obligar a los que no quieren parar. Evaluamos que no es el modo, que protejan a los trabajadores".