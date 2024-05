Milei faltó a la reunión de gabinete y habló del "faraón" y la "verdad" para criticar el paro general

Milei usó sus redes para volver a expresarse contra el paro pero, esta vez, con un llamativo posteo metafórico en el que ensaya una comparación entre los trabajadores y los faraones

Nota de color...

¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo?

Les cuento...

PARO

A buen entendedor pocas palabras bastan...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO — Javier Milei (@JMilei) May 9, 2024

El presidentevolvió a faltar a la reunión de su gabinete en la Casa Rosada, pero esta vez lo hizo en un llamativo contexto, ya que su ausencia al que debiera ser su lugar de trabajo se da en medio de un paro general lanzado por el conjunto de las centrales obreras del país y, además, mientras la Ley Bases encuentra dificultades para avanzar hacia el dictamen de comisiones en el Senado.Fue el Gobierno nacional quien informó que finalizó la reunión de Gabinete y que no estuvo el mandatario, que horas antes había iniciado sus cuestionamientos a la huelga nacional con un posteo en el que sostiene un cartel que dice "yo no paro". El encuentro, según Presidencia, fue encabezado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Se prevé que el jefe de Estado arribe a la Casa Rosada pasado el mediodía.También estuvieron los ministros Diana Mondino, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona y Mario Russo. Además, participaron el vocero presidencial Manuel Adorni, el secretario de Prensa Eduardo Serenellini; y sus pares de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo y Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi.Horas después de no ir al encuentro con sus funcionarios,“Nota de color... ¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento... PARO A buen entendedor pocas palabras bastan... VIVA LA LIBERTAD CARAJO (SIC"), escribió en la red X (ex Twitter).Luego, también compartió tanto en Instagram como en X el cierre del discurso por el Día del Holocausto y del Heroísmo. “Las convicciones no se negocian”, empieza el mensaje, que contiene un video en el que se refiere a las mentiras y a la verdad.“La mentira necesita partidarios para tener éxito. La mentira necesita la autoridad de las mayorías para llenar lo que necesita en la rectitud de su argumento”, se escucha leer al Presidente allí.Luego, sigue: "La verdad siempre vencerá al final, incluso si lleva tiempo. La verdad nunca fue derrotada por la fuerza de la resistencia. Solo fue derrotada cuando sus poseedores eran demasiado débiles para defenderla".