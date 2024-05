Papelón: Bullrich quiso viajar en colectivo en rechazo al paro, pero no tenía saldo en la SUBE

#Papelón | Patricia Bullrich intentó tomar un colectivo en medio del paro de transporte y le prestaron una SUBE para que viaje, pero la tarjeta no tenía saldo. pic.twitter.com/Z7ELxdjM5w — Política Argentina (@Pol_Arg) May 9, 2024

La ministra de Seguridad,, protagonizó esta mañana un insólito episodio en la estación Constitución cuando intetó viajar en colectivo en contra del del paro general convocado por la CGT y no pudo hacerlo.Bullrich intentó viajar en uno de los colectivos que no adhirió a la medida de fuerza, pero no pudo porque la tarjeta SUBE que le prestaron no tenía saldo.”, bromeó la funcionaria en medio del papelón antes de devolver la tarjeta y descender del transporte público.Minutos antes, la ministra había apuntado contra la CGT por una medida de fuerza que calificó como “el paro de la debilidad”. A su vez, el secretario de Transporte,que acompañó a Bullrich, afirmó que “el 40% de los colectivos están funcionando”.“Hemos detectado que ya hay más de 2300 unidades en la calle, cerca del 40% de lo que es un día normal de transporte, y hay empresas que se siguen sumando. Por primera vez en la historia,. Hasta el día de hoy se venían pagando estos días de paro, se financiaban estas huelgas”, sostuvo el secretario.Este jueves la CGT realiza el segundo paro general en apenas 5 meses de gobierno de Milei, se espera una conferencia de prensa de la central obrera durante la tarde.