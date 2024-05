Ley Bases: el Senado entró en cuarto intermedio hasta el lunes y frustró el deseo del Gobierno de conseguir el dictamen

El Senado de la Nación entró en cuarto intermedio hasta el lunes de la próxima semana y frustró el deseo del oficialismo por conseguir este jueves el dictamen de mayoría de la Ley Bases y el paquete fiscal que le permita desembarcar en el recinto el jueves 16. De esta manera, el nuevo escenario patea la discusión para el 23 de mayo, a solo dos días del pacto convocado por el presidente Javier Milei en Córdoba.Este escenario se da luego de que La Libertad Avanza (LLA) aceptara la nota enviada por Unión por la Patria (UP) en la que pidió lay, también, de fuertes cuestionamientos de bloques aliados que dejaron entreveren el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Ganancias, nuevo blanqueo de capitales, moratoria, reforma laboral, etc.Si bien la imposibilidad de conseguir los despachos era vox populi en los pasillos del Senado, LLA trató de mantenerse alineado en la idea y relato de que sí lo lograrían hasta última hora del miércoles. En esa línea, el senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martin Lousteau, lanzó una dura advertencia al oficialismo: “Están tratando de hacer circular un dictamen para firmar hoy (miércoles) o mañana (hoy)”.La comisión de Presupuesto y Hacienda dio su puntapié inicial hoy pasadas las 11 con la presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Se trata de uno de los funcionarios públicos que copó la parada en defensa de la Casa Rosada, que tiene todas las de perder con ely que su rechazo, principalmente, cosecha amplias voluntades entre los senadores patagónicos por la restitución de la cuarta categoría de Ganancias.Este punto es más que importante para el ministro del Interior, Guillermo Francos, que cuenta voto a voto para la aprobación del proyecto en general. La Patagonia nuclea a varios bloques federales que, de estar alineados con el Ejecutivo, inclinarían la balanza para el lado de Francos contra el peronismo, por estas horas estancado en 33 votos y con pocas chances de mantener a su tropa alineada en la votación en particular.Los siete senadores de UP que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda, compuesta por 17 integrantes, no se presentaron para la exposición de Guberman. Tanto Eduardo "Wado" de Pedro, Jesús Rejal, Juan Manzur, María Teresa González, Carlos Linares y Antonio Roda pegaron el faltazo al encuentro que se realizó en el Salón Azul del Congreso de la Nación.La agenda del Senado en relación con el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal continuará el lunes próximo cuando se retome el plenario de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. El calendario le jugará una mala pasada al oficialismo en este sentido, ya que el miércoles 15 expondrá -por primera vez- en el recinto su informe de gestión el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.