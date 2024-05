Crece la tensión Milei-Barrionuevo y aseguran que quieren sacarle el gremio

El presidente Javier Milei apuntó contra Luis Barrionuevo, acusándolo de una "doble traición" y buscando privarlo del control de la federación nacional de gastronómicos. Este enfrentamiento entre Milei y Barrionuevo, dos figuras prominentes en la política y el sindicalismo argentino respectivamente, ha generado un notable revuelo en el escenario político y sindical del país.

De acuerdo a LPO, la discordia entre ambos parece haber alcanzado su punto crítico tras el desencuentro del Presidente con Barrionuevo, que culminó con la Secretaría de Trabajo fallando en favor de Dante Camaño en la disputa por el sindicato de la Capital, una afrenta que no pasó desapercibida para Milei. Pero las tensiones no se detienen ahí, ya que ahora el economista y político libertario tiene en la mira el control de Uthgra, la federación nacional de gastronómicos, en lo que se percibe como un intento por desplazar a Barrionuevo de su posición de liderazgo sindical.Según fuentes cercanas a la disputa entre Milei y el sindicalista, el economista acusa a Barrionuevo de "doble traición". La primera acusación recae en el retiro del apoyo hacia Milei durante el ballotage, un gesto que no pasó desapercibido para el economista. La segunda traición, según Milei, radica en el incumplimiento de la promesa de Barrionuevo de mejorar la relación entre el Gobierno y la CGT, un compromiso que parecía haber sido sellado al inicio del mandato de Milei, pero que no se materializó como se esperaba.En un movimiento que se percibe como un intento de disciplinar al resto de la CGT, Milei busca hacer de la caída de Barrionuevo un ejemplo aleccionador para otros líderes sindicales. Este enfoque parece haberse visto reflejado en la reciente decisión de la Secretaría de Trabajo de otorgarle a Dante Camaño la certificación de autoridades que lo avala como líder de la seccional Ciudad de Buenos Aires, un golpe significativo para Barrionuevo en su bastión clave.